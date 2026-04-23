Kevin Castaño busca revancha en River: se abre una gran oportunidad para aspirar al Mundial

Kevin Castaño atraviesa un momento complejo en River Plate. El volante colombiano pasó de llegar como una apuesta importante del club argentino a vivir un presente cargado de incertidumbre, con escasa continuidad y fuera de la convocatoria en el más reciente Superclásico ante Boca Juniors, partido que terminó con derrota para el conjunto millonario.

Kevin Castaño busca revancha en River: se abre una gran oportunidad para meterse en la convocatoria de Lorenzo

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En lo que va de la temporada, Castaño apenas suma 137 minutos distribuidos en seis compromisos, una cifra lejana a las expectativas que generó su arribo como uno de los fichajes más costosos en la historia reciente de River. El diario Ole destaca en sus páginas la situación del colombiano, aún más porque no fue citado para enfrentar a Boca, incluso cuando era el único relevo natural para cubrir la ausencia del lesionado Fausto Vera.

Sin embargo, el panorama no está cerrado para el mediocampista de 25 años. La baja de Vera por aproximadamente tres semanas le abre una posibilidad importante para ganar terreno en un tramo determinante del semestre, donde River afrontará partidos claves tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

Castaño mantiene el sueño de disputar su primera Copa del Mundo

Para Castaño, este periodo puede representar la oportunidad ideal para recuperar confianza y mostrar las condiciones que lo llevaron al fútbol argentino.

Su presente en River también genera atención en Selección Colombia. El volante ha sido considerado regularmente por Néstor Lorenzo, pero la falta de minutos podría influir en la pelea por un lugar en la lista definitiva para el Mundial.

Con el sueño de disputar su primera Copa del Mundo intacto, Kevin sabe que necesita reaccionar de inmediato. Las próximas semanas aparecen como una ventana decisiva para cambiar la historia reciente: lo que parecía un golpe duro tras quedar fuera del Superclásico todavía puede transformarse en una nueva oportunidad para relanzar su temporada y volver a ser protagonista.