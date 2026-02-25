Juventus lo intentó con 10, pero Galatasaray lo eliminó de la Champions

Terminaron los playoff de la Champions League y se conocieron a los cuatro equipos que clasificaron a los octavos de final y que ahora esperan el sorteo oficial para conocer a su rival en la nueva instancia de la competencia.

Dos de los protagonistas fueron Juventus y Galatasaray, quienes protagonizaron un auténtico espectáculo en el partido de vuelta de la UEFA Champions League y que dejó clasificado a la escuadra de Turquía.

Juventus remontó en los 90, pero no le alcanzó para clasificar

Desde el arranque, la Juventus intentó imponer condiciones con posesión y amplitud por las bandas. El equipo italiano adelantó líneas, presionó alto y buscó generar superioridad en campo rival, logrando abrir el marcador sobre el minuto 37 gracias a una anotación de Locatelli desde el punto penal.

Galatasaray mostró personalidad, aprovechó los espacios que dejaba la Vecchia Signora al adelantar su bloque, pero no pudo pegar en el marcador ni siquiera cuando salió expulsado Lloyd Kelly, un hecho que parecía perjudicaría a la Juventus, pero fue un envión anímico que demostró en la segunda parte del compromiso.

La insistencia juventina encontró premio desde el minuto 70 cuando se volvió a acercar en el marcador con el tanto de Federico Gatti, otro gol que motivó a los jugadores y lograron conseguir el tanto del empate en el marcador global gracias al defensor, Weston McKennie quien convirtió sobre el 82.

El partido se fue a la prórroga, en donde la escuadra italiana tuvo que asumir otros 30 minutos con tan solo 10 jugadores, lo que le terminó costando factura en cuanto a lo físico y Galatasaray aprovechó esto para clasificar con los goles de Victor Osimhen y de Barış Alper Yılmaz.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Ya todo está listo para que se conozcan los cruces que, en parte, ya están casi definidos. Habrá un sorteo en el que estos equipos que tuvieron que jugar repechaje tendrán dos posibles rivales, y de ahí saldrá el oponente.

El sorteo de la fase de los octavos de final se llevará a cabo el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. El evento será un paso menos para llegar a la final que será en Budapest, Hungría.