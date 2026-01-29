Rafael Santos Borré busca minutos y goles que lo ratifiquen de una vez por todas en la convocatoria que llevará Nestor Lorenzo al Mundial. El delantero renace en este arranque de año, sus goles lo han puesto en la mira de un viejo amor.

Según versiones que toman fuerza, el atacante barranquillero está siendo sondeado por Rayados de Monterrey, club que se encuentra en la búsqueda de un nuevo referente ofensivo para la temporada.

Rafael Santos Borré fue la gran figura del Clásico contra Gremio al anotar dos goles

Los Rayados de Monterrey activaron su maquinaria para traer a Rafael Santos Borré. El momento del colombiano es un gran obstáculo, el pasado domingo el atacante barranquillero fue la gran figura del Clásico contra Gremio al anotar dos goles.

Borré es una pieza fundamental en su esquema agresivo por lo que desmantelar su ofensiva en este inicio de año no es una opción viable para un equipo que busca romper su sequía de títulos importantes.

Internacional habría rechazado una oferta de Rayados por Rafael Santos Borré por casi seis millones de dólares.

Con 30 años y el Mundial 2026 en el horizonte, Borré evalúa cuidadosamente cualquier proyecto que le garantice continuidad y protagonismo para mantenerse en el radar de la Selección Colombia.

Es el deseo de Marcelo Gallardo: River abrió conversaciones para repatriar a Rafael Santos Borre

Además de este importante interés desde el fútbol mexicano, que podría pelear de igual a igual con Brasil a nivel económico, se suma una nueva posibilidad para que el colombiano se meta en la nómina del Mundial con Colombia, el atacante sabe que necesita continuidad, y en esta ocasión llegaría a un equipo con el que ya levantó la Copa Libertadores y la Recopa.

El periodista deportivo Germán García Grova asegura que River abrió conversaciones para repatriar a Rafael Santos Borre. El delantero tiene contrato con Inter hasta Diciembre 2028. Por el momento, los números salariales del jugador están alejados de lo que River pretende pagar.