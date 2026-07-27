Juventus volverá a tener un jugador de Selección Colombia tras dura negociación

Tras la finalización de la Copa Mundial 2026, la Selección Colombia ha dado bastante de qué hablar en el mercado de fichajes, ya que varias de las figuras que brillaron en el certamen están siendo pretendidas por algunos equipos.

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Esta situación ocurre con Jhon Lucumí, quien vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes europeo. El defensor colombiano, una de las piezas más importantes del Bologna durante las últimas temporadas, aparece como uno de los principales candidatos para reforzar la defensa de la Juventus.

Juventus interesada en el fichaje de figura de Selección Colombia

El defensor caleño ha sido uno de los futbolistas más regulares del Bologna por su capacidad para anticipar jugadas, salir con el balón dominado y ganar duelos individuales lo han convertido en uno de los centrales más destacados de la Serie A, pero también del Mundial, ya que destacó con la Selección Colombia en la presente edición del certamen.

De acuerdo con Fabrizio Romano, la dirigencia de la 'Vecchia Signora' ha intensificado el seguimiento sobre el zaguero de la Selección Colombia, convencida de que reúne las características ideales para liderar su línea defensiva.

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La posible salida de algunos centrales del plantel obligó al club de Turín a buscar alternativas en el mercado, y Lucumí se perfila como una de las prioridades por su experiencia en el fútbol italiano y el gran nivel que ha mostrado desde su llegada al Bologna.

Sin embargo, una de las principales "trabas" que ha habido a lo largo del mercado de fichajes es el contrato con el que cuenta Lucumí, ya que va hasta mediados de la temporada 2027, por lo que Bologna espera una alta suma de dinero para dejarlo ir.

¿Cómo le fue a Jhon Lucumí con Bologna?

Tras un destacado paso por el Genk de Bélgica, Lucumí aterrizó en la Serie A de Italia para jugar desde la temporada 2022/23, completando hasta el momento un total de 152 partidos en los cuales se ha reportado con 2 goles y 4 asistencias a lo largo de 12.000 minutos dentro del campo de juego.

Además, Lucumí también fue una pieza importante en la obtención del trofeo de la Copa Italia en 2025.