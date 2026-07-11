Inglaterra se quedó con el paso a semifinales tras vencer a Noruega con Bellingham inspirado

En estas fases definitivas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México solo quedan partidazos en estos cuartos de final y ahora en las semifinales. Un vibrante encuentro se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami entre Noruega e Inglaterra. Erling Braut Haaland por un lado y un Harry Kane que sueñan con seguir de largo en el certamen.

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De principio a fin, más allá de algunos intentos de Inglaterra, Noruega dominó en los dos tiempos reglamentarios y creó peligro en el arco de Jordan Pickford que salvó en múltiples oportunidades. Además, el palo fue determinante para privar un tan to de los ‘Vikingos’. Pickford resistió, mientras que a Nyland poco le llegaron.

Noruega pegó primero con Andreas Schjelderup en un golazo que parecía más un centro y terminó adentro del arco de Jordan Pickford. Jude Bellingham empató para llevar todo al descanso. La igualdad persistió en el complemento y disputaron la prórroga en la que Bellingham marcó otro y acabó el sueño noruego.

PRIMERA PARTE EN EMPATE ENTRE NORUEGA E INGLATERRA

Los primeros minutos fueron más para Inglaterra que intentó llegar con centros buscando a Harry Kane, que no pudo anotar y que lució incómodo en el compromiso. El dominio británico quedó demostrado antes de los veinte minutos con un disparo de Jude Bellingham que pasó por un costado.

En un tiro libre, Harry Kane también lo intentó frontal al arco de Ørjan Nyland que se perdió por encima del larguero. Noruega se sacudió buscando a Erling Haaland que no alcanzó a llegar al balón plantándose mano a mano con Jordan Pickford.

La apertura en el marcador llegó para Noruega en un robo de balón contra Harry Kane por parte de Martin Odegaard. El del Arsenal cedió para Andreas Schjelderup que envió un balón cerrado contra el palo al segundo poste y puso el primero del compromiso para abrir un juego cerrado.

Noruega inquietó de nuevo con Alexander Sorloth que remató por encima entrando al área y acto seguido, un corte de los ‘Vikingos’ que tuvo como protagonista a Martin Odegaard que disparó y Jordan Pickford salvó en dos tiempos. Inglaterra aprovechó y empató con una asistencia de Anthony Gordon para Jude Bellingham que entró al área y venció a Nyland con un remate cruzado.

Antes de acabar la primera parte, Noruega se salvó tras un pase magistral de Jude Bellingham que englobó la pelota por arriba de Nyland para marcar el segundo. Sin embargo, fue anulado por fuera de juego. De esa manera se terminaron los 45 minutos iniciales.

SIN GOLES Y A LA PRÓRROGA

Durante los segundos 45 minutos, Noruega inquietó desde el comienzo con Alexander Sorloth que centró y Jordan Pickford manoteó al córner. En esa jugada, Torbjørn Heggem quedó solo en la segunda acción para rematar al fondo. Infortunadamente, fue anulado por una infracción de Erling Haaland.

Antonio Nusa y Oscar Bobb entraron al campo de juego y con picante llegaron a acercarse al arco de Inglaterra con centros y con intentos de remates que taparon los zagueros defensivos ingleses. En un córner, Kristoffer Ajer cabeceó y el travesaño salvó el segundo gol noruego.

Inglaterra trató con Bukayo Saka y con Djed Spence romper el arco en el complemento de Nyland que casi comete un error garrafal que pudo costar el segundo tanto y la victoria británica. No hubo tiempo para más y acabó el complemento para ir a la prórroga.

VICTORIA DE INGLATERRA EN EL TIEMPO EXTRA

Sobre los primeros minutos del primer tiempo extra, Inglaterra logró desempatar rápidamente con un remate de larga distancia que atajó Ørjan Nyland, pero el rebote y Jude Bellingham capitalizó empujando la pelota al fondo. A partir de ese momento, los ingleses fueron más.

De hecho, antes de terminar la primera parte hubo suspenso con una acción de Djed Spence frente a Antonio Nusa. Spence entró al área, metió el pie y se enlazó con la pierna de Nusa para caer al suelo. Clement Turpin, árbitro central del partido señaló penal, pero tras ver el VAR corrigió la decisión.

El segundo tiempo tuvo la curiosidad de la salida de Erling Haaland y el ingreso de Jorgen Strand Larsen. Noruega se acercó con un remate de Antonio Nusa que se perdió por encima del larguero. Luego, otro intento del extremo, pero la zaga defensiva inglesa rechazó al córner.

Inglaterra lo sufrió en el segundo tiempo por los centros al área buscando una cabeza. Sin embargo, la falta de puntería y la labor defensiva fue imperial para negar el empate. En semifinales esperarán por Argentina o Suiza.