Kane salvó a Inglaterra; doblete al Congo y clasificación a octavos de final del Mundial

La selección de Inglaterra sufrió más de la cuenta para derrotar este miércoles 1 de julio a la República Democrática del Congo y conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El equipo británico se impuso con marcador de 2-1, después de un doblete de Harry Kane. Brian Cipenga había anotado por los africanos.

Congo sorprendió

En el inicio del partido, la República Democrática del Congo sorprendió a todos al abrir el marcador en el minuto 7.

Brian Cipenga fue el encargado de ilusionar al seleccionado africano, después de recibir un largo pase de costado dentro del área.

Cipenga, quien no contó con marca rival, no tuvo problema para dominar el esférico, acomodarse y sorprender con un potente remate de derecha, que se metió al arco defendido por Jordan Pickford por su palo.

Luego del gol del Congo, la selección de Inglaterra tomó el control de la pelota y arremetió en contra del equipo africano, que contó con un inspirado Lionel M'Pasi, que salvó su arco en múltiples oportunidades.

Lea también VIDEO: RD Congo sorprende y le marca golazo a Inglaterra en el Mundial

Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Declan Rice generaron peligro con tiros de media distancia, centros y aproximaciones, pero no tuvieron la eficacia para anotar.

Inglaterra empató en el segundo tiempo

En la parte complementaria del partido, Inglaterra mantuvo la arremetida en búsqueda del empate, pero nuevamente Lionel M'Pasi se hizo figura y los jugadores en ataque no fueron efectivo.

Sin embargo, después de la paisa de rehidratación, el equipo británico encontró el premio a su insistencia.

En el minuto 75, Inglaterra encontró el permio a su actitud ofensiva, después de Anthony Gordon lanzara un sutil centro al área con destino de Harry Kane.

El experimentado delantero no tuvo problema para ganarle la posición a un defensa rival y con un soberbio cabezazo lograr el 1-1.

La intención de Inglaterra no cambió y siguió arremetiendo en contra del pórtico del Congo en búsqueda de la victoria y la clasificación a la siguiente ronda.

Kane le dio la victoria a Inglaterra

En el minuto 86, Harry Kane hizo valer su condición de gran delantero del Mundial al anotar el 2-1 para Inglaterra.

Kane recibió sobre el borde del área un pase por parte de Anthony Gordon.

De inmediato, el atacante del Bayern Múnich protegió el esférico con su cuerpo y además dio una media vuelta para encontrar el espacio en el cual sorprendió con un fuerte remate de derecha que mandó el balón al fondo de la red.

Próximo partido de Inglaterra

En octavos de final, la selección de Inglaterra se enfrentará con México el domingo 5 de julio a partir de las 7:00 de la noche, horario colombiano, en el estadio de Ciudad de México.