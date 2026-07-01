La selección de Inglaterra se ve las caras con la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso se disputa en el estadio de Atlanta, que cuenta con una muy buena presencia de hinchas. Al escenario deportivo llegaron más aficionados británicos que africanos.

RD Congo sorprendió

El partido empezó más que entretenido y, contra todo pronóstico, la selección de la República Democrática del Congo empezó ganando el cotejo. Al minuto 7 del primer tiempo se abrió el marcador.



Brian Cipenga apareció y, tras un potente remate, mandó la esférica al fondo de la red. Nadie en la selección de Inglaterra podía creer lo sucedido. Los africanos celebraron el tanto a rabiar.

¿Batacazo en el Mundial?

El video del gol de la República Democrática del Congo, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



El compromiso se puede ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles se pueden seguir por medio de Deportes RCN Online. Por ahora, se configura otro batacazo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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La Copa del Mundo se mantiene emocionante

“Tras lograr una de las grandes hazañas de esta Copa Mundial 2026 al clasificarse a la fase eliminatoria por primera vez en solo su segunda participación en el torneo, RD Congo se enfrenta al partido más importante de la historia de su país cuando se mida a Inglaterra en Atlanta”, señaló la FIFA previo al cotejo.



“El equipo de Thomas Tuchel puede ser uno de los favoritos para levantar el trofeo, pero RD Congo ya ha dado un gran golpe al empatar con Portugal en su partido inaugural, y varios de sus jugadores, como Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki y Yoane Wissa —quien anotó dos goles en la victoria por 3-1 ante Uzbekistán que les aseguró el pase a dieciseisavos—, son futbolistas consolidados en la Premier League”, añadió.











