Kanté elogia a Colombia antes del duelo contra Francia: “Será una prueba exigente”

En la antesala del amistoso internacional frente a Colombia, el mediocampista francés N'Golo Kanté compartió sus sensaciones sobre el presente de su selección y la importancia de este compromiso como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

Kanté elogia a Colombia antes del duelo con Francia: “Será una prueba exigente”

Francia llega motivada tras imponerse 2-1 a Brasil, mientras que el combinado cafetero busca recomponerse luego de caer por el mismo marcador ante Croacia.

El volante, que se ha consolidado como uno de los referentes del grupo, hizo énfasis en la necesidad de encontrar equilibrio dentro del sistema de juego, especialmente cuando se cuenta con un frente de ataque talentoso y con libertad táctica: “Tener jugadores ofensivos tan potentes es una gran ventaja, pero para aspirar a lo más alto hay que encontrar el equilibrio y la mentalidad adecuada”, explicó.

A sus 35 años, Kanté asume un rol distinto dentro del plantel dirigido por Didier Deschamps. Aunque ya no es titular indiscutido, su experiencia sigue siendo un valor clave en medio de la renovación generacional: “Formo parte del equipo como cualquier otro. Si puedo aportar mi experiencia y mis valores, lo haré. Todos vamos en la misma dirección”, afirmó.

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Sobre su responsabilidad como capitán en esta fase preparatoria, el mediocampista fue claro: “Es un rol ligeramente diferente, pero mi responsabilidad es ayudar al equipo a cumplir sus objetivos”. Además, destacó la ilusión que representa disputar un nuevo Mundial: “Siempre es emocionante. Sabemos lo que significa ganar o perder, y esperamos que sea un gran momento”.

N'Golo Kanté destacó el nivel de la Selección Colombia en el Mundial de 2014

Al referirse a Colombia, Kanté no escatimó elogios. Reconoció el crecimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y resaltó la calidad de sus principales figuras: “Es un buen equipo, con grandes jugadores. Todos recordamos lo que hizo James Rodríguez en el Mundial de Brasil, y también el nivel actual de Luis Díaz”, señaló.

Asimismo, mencionó su experiencia enfrentando a futbolistas colombianos en el fútbol turco, como Davinson Sánchez, lo que le permite tener una referencia más cercana del rival: “Han tenido un gran año, estuvieron invictos durante mucho tiempo. Será un partido exigente que nos ayudará a prepararnos mejor”, concluyó.

El duelo, más allá de su carácter amistoso, se perfila como una prueba de alto nivel para dos selecciones que afinan detalles de cara a la máxima cita del fútbol mundial.