Kendry Páez prende alarmas en Ecuador: los partidos que se perdería

Nueva fecha de la Primera División de Argentina y una nueva desilusión para River Plate que no ha podido estar a la altura en el campeonato argentino. Aunque arrancó de gran forma la temporada poniéndose en las primeras posiciones del Grupo B, el club no gana desde el 28 de enero cuando superó a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

A partir de esa victoria, igualó ante Rosario Central sin goles y perdió frente a Tigre en el Más Monumental por goleada, luego con Argentinos Juniors y la última salida fue otra caída contra Vélez Sarsfield, partido en el que hubo varias preocupaciones más allá del resultado desfavorable para las pretensiones ‘Millonarias’.

Se confirmaron las lesiones de Juan Fernando Quintero, Franco Armani y de Kendry Páez, esta última que parece sensible y tendría consecuencias de cara a los partidos de Fecha FIFA de marzo como preparación al Mundial 2026. Kendry entró en el complemento y tuvo que ser sustituido con grandes muestras de dolor.

EL PARTE MÉDICO DE KENDRY PÁEZ QUE PRENDE LAS ALARMAS EN LA SELECCIÓN DE ECUADOR

Kendry Páez recaló en el equipo argentino en condición de préstamo por el Chelsea de Inglaterra. El ecuatoriano ex Racing de Estrasburgo apenas suma sus primeros minutos con el club, e infortunadamente, tendrá que recuperarse de una dura lesión que lo privará por varios meses.

Arrancando el segundo tiempo, Kendry Páez ingresó por Tomás Galván. Tras una dura caída transcurriendo los sesenta minutos, el jugador quedó muy adolorido en el hombro izquierdo. Aunque el ex Independiente del Valle continuó jugando, no pudo seguir sobre los 70 minutos. Fue sustituido por Ian Subiabre.

La salida del jugador fue por precaución después de que sintiera el peso de su cuerpo en ese hombro izquierdo que lo dejará por fuera de las canchas en varias semanas, perdiéndose partidos claves con River Plate y, probablemente de la selección de Ecuador.

Se prenden las alarmas después de conocer que, el primer parte médico arrojó un esguince acromioclavicular. Según las primeras versiones y a falta de que se le hagan otros exámenes este lunes 23 de febrero, todo parece indicar que el volante estaría afuera entre dos a cinco semanas.

En caso de que sean dos semanas, podría estar perfectamente con la selección de Ecuador, mientras que, si terminan siendo cinco semanas, será poco más de un mes que significaría la ausencia en los próximos partidos de Ecuador antes de afrontar el Mundial.

LOS PARTIDOS QUE KENDRY PÁEZ SE PERDERÍA

Si son cinco semanas, se perdería mucho de la temporada con River Plate y con la selección de Ecuador también. El nacido en Guayaquil no estaría disponible en los partidos de la ‘Tri’ que enfrentará a su similar de Marruecos en Madrid, España y ante Países Bajos en suelo neerlandés. Estos encuentros se disputarán el 27 y 31 de marzo.

Kendry Páez estuvo mucho tiempo sin regularidad durante su experiencia en Racing de Estrasburgo. Aunque era un habitual convocado, a veces no tenía titularidades ni ingresos en el segundo tiempo. La lesión llega en un momento clave en el que esperaba recuperar su fútbol de cara al Mundial.