¿Colombia cambiaría de sede de concentración en el Mundial? Se conoció posibilidad

Quedan tres meses y medio para que arranque el sueño mundialista para la Selección Colombia que espera hacer un buen papel después de no atender a la Copa del Mundo de 2022. Su mejor registro fue hace doce años cuando sellaron la clasificación a los cuartos de final.

En esta competencia que se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México, Colombia deberá enfrentar a Uzbekistán en Ciudad de México, el repechaje internacional que saldrá entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará con Portugal en Miami.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) definió a Guadalajara como la ciudad para concentrar antes del Mundial. Seguramente harán entrenamientos ahí para preparar los primeros dos duelos del ciclo mundialista. Sin embargo, por hechos violentos que han ocurrido en Guadalajara, se podría complicar la posibilidad de entrenar o hasta jugar allá.

Carlos Antonio Vélez habló en Palabras Mayores sobre esas posibilidades que tendría la Selección Colombia ahora que se puso en duda la sede de Guadalajara como una de las ciudades que acogerán la Copa del Mundo en México.

¿CAMBIARÍAN A GUADALAJARA COMO SEDE DEL MUNDIAL?

En el programa Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez afirmó que no hay ningún parte que confirme si Guadalajara perderá la posibilidad de acoger la Copa del Mundo dejando a varias selecciones sin sede para algunos de sus partidos mundialistas.

Carlos Antonio indicó que, “preocupación, mas no aplazamiento. Hoy por ejemplo dice, “pese a todo el Mundial no peligra. Ya está todo muy montado. Experto en seguridad descarta que FIFA le pueda quitar la Copa del Mundo a la sede de Guadalajara”. Seguramente lo que podría estar en riesgo sería lo inmediato y esto es el repechaje”.

Justamente, el rival que tendrá Colombia que está entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo se conocerá en la ciudad de Guadalajara. Jamaiquinos y neocaledonios se verán las caras en la semifinal y quien clasifique se enfrentará con los congoleños.

Posteriormente, el periodista afirmó que, “no sé si lo que se presentó ayer sea momentáneo o pueda sostenerse en el tiempo. Todos saben los problemas que tiene México de narcotráfico y eso ya se sabía cuándo se les dio la sede. Ayer se desembocó por una situación puntual. Lo que está pasando no es nada nuevo”.

Si las cosas continúan con esta situación sensible en Guadalajara, las cosas podrían cambiar. “No creo que a 109 días se vaya a cambiar una decisión que ya está hecha y montada. Colombia va a tener su sede de entrenamiento en Guadalajara. Esa es la situación actual y no hay, por ahora, una posición en contra”, todo parece indicar que no habría modificación.

Colombia jugará en Guadalajara y esta ciudad también será la sede de concentración para los primeros partidos. En estos momentos, todo sigue al pie de la letra con la planeación. Entrenarán en la capital de Jalisco y jugarán el segundo encuentro ahí.

Las cosas podrían cambiar si la situación persiste, pero, el primer afectado será el segundo rival de Colombia, dado que la repesca se jugará en tierras tapatías. Como ya está montada Guadalajara como la sede, todo parece indicar que ya es un hecho que la ciudad seguirá como sede de la selección cafetera y para jugar en el Estadio Akron.