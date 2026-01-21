Desde que Kendry Páez cumplió los 18 años, su futuro ha sido más que incierto. Por fin pudo llegar al Chelsea que lo esperó a sus 16 años, dado que lo había fichado procedente del Independiente del Valle, pero, que claramente, debía esperar a que cumpliera la mayoría de edad.

Como ha sido la costumbre son estas joyas del fútbol, Chelsea tomó la decisión de enviarlo a préstamo a un club cercano como el Racing de Estrasburgo para que sume regularidad y para pensar en acabar la cesión y soltarle la Premier League con mayor madurez. Eso mismo hicieron con Andrey Santos y su nivel ha dado de qué hablar en Inglaterra.

En Racing de Estrasburgo, Kendry Páez no ha podido mantenerse dentro de la nómina titular y cuando es suplente no es el primer cambio ni en la era Liam Rosenior ahora con Gary O’Neil tras la salida del inglés, justamente al Chelsea. Rosenior tampoco lo tiene en planes en el equipo londinense.

Lejos de pedir su regreso, el Chelsea estaría buscando acabar la cesión con el Estrasburgo y enviarlo a préstamo a otra institución, ya sea de la Premier League o de la Championship. Seguir en Francia es el otro escenario, pero el equipo galo ya le encontró reemplazo en el mercado de fichajes.

LA JOYA QUE FICHÓ EL RACING DE ESTRASBURGO

La discusión es con joyas y con jugadores que darán de qué hablar en un futuro cercano. De hecho, ya lo hizo a sus 20 años jugando el Mundial de la categoría con su selección y ganándolo. Se trata de Gessime Yassine, volante de Marruecos que fue la gran figura de la Copa del Mundo.

Gessime Yassine estaba jugando en el USL Dunkerque de la Ligue 2 de Francia. El volante se convierte en una de las grandes contrataciones y hace olvidar a Kendry Páez. Todo parece indicar que seguir el préstamo con el Racing de Estrasburgo no es un escenario.

En Francia se han quejado del estilo de vida que tiene Kendry Páez y es un tema por revisar para su futuro en Europa. Gessime Yassine tiene más regularidad en suelo francés y llegará al club con un Mundial de la categoría que significa un plus en el mano a mano con el ecuatoriano.

LA PUERTA QUE LE ABREN A KENDRY PÁEZ

A diferencia de la evolución que tuvo Andrey Santos, con Kendry Páez las cosas han ido más lentas. El mediocampista tendrá que convencer en Europa y el Chelsea espera que lo haga en Inglaterra para tener una mirada más clara de la carrera y del protagonismo del ecuatoriano.

Tal vez jugar en la Championship sea lo mejor, pues no tendría la misma competencia en la medular como sí la tuviese en la Premier League. La segunda división inglesa podría darle una mano y ya se habla que el equipo al que lo enviarían sería el Ipswich Town. El club en la primera propuesta del Chelsea rechazó esa posibilidad de acceder a un préstamo.