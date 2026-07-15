Kevin Castaño caería parado: destapan posible destino

Para nadie es un secreto que al mediocampista colombiano Kevin Castaño no le ha ido para nada bien en River Plate de Argentina, equipo al que llegó con una expectativa bastante alta.



A pesar de que los partidos pasaron y pasaron desde su llegada, el jugador no se pudo afianzar. Esto, como era de esperarse, generó un profundo malestar en un sector grande de la hinchada del equipo blanco y rojo.

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A Castaño no le ha ido bien en River

El malestar saltó, sobre todo, por el dineral que pagó el equipo de la banda cruzada para hacerse con los servicios del jugador. La institución pagó más de doce millones de dólares por Castaño.



Aunque el futbolista no pudo rendir como se esperaba con la camiseta de River Plate y aunque en el más reciente semestre no encontró regularidad, el director técnico Néstor Lorenzo tomó una radical decisión con él.

Lorenzo llevó a Castaño al Mundial

El entrenador de la Selección de Colombia de Mayores decidió convocar a Kevin Castaño a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La postura generó polémica entre muchos hinchas.



El jugador nacido en Itagüí hace 25 años vio, incluso, varios minutos en la máxima fiesta del deporte rey. La Selección Colombia, como bien se sabe, quedó eliminada en octavos de final a manos de Suiza.

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Desde Italia se interesan por Castaño

Tras la participación de Kevin Castaño con Colombia en el Mundial 2026, la intención en River Plate es que el jugador pueda salir a otro club. El equipo argentino espera recuperar una importante cifra, de acuerdo con lo invertido.

Y bien, el jugador caería parado, pues cuentan que Italia podría ser su próximo destino. “Comienza a tomar forma la salida de River de Kevin Castaño. Clubes de Italia y Brasil se han acercado al mediocampista que jugó el Mundial por Colombia”, dijo César Luis Merlo en X. Habrá que esperar si se hace una buena oferta por el jugador. Lo más seguro es que el mediocampista siga su carrera en otro país.



