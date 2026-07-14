El recado que Juanfer Quintero le dejó a Armani por su salida de River

Hace unos días, River Plate de Argentina dio a conocer que el experimentado portero Franco Armani no seguirá haciendo parte del plantel profesional, esto tras una etapa gloriosa entre las partes.

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El anuncio de la salida de Franco

Armani, como bien se sabe, llegó al equipo de la banda cruzada procedente de Atlético Nacional de Medellín. Franco fue despedido como todo un ídolo. Con River, el portero ganó la Copa Libertadores del año 2018 ante Boca Juniors.



“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”, informó River Plate el pasado 10 de julio.

Los títulos de Franco

“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia; entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River”, añadió.



Tras el anuncio sobre la salida de River Plate, como era de esperarse, muchas personas se pronunciaron y una de ellas fue Juan Fernando Quintero, colombiano que supo compartir vestuario con el guardameta.

El mensaje de Juanfer

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Juanfer, que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, le dejó un sentido mensaje a Armani.



“Te amo, hermano, el mejor de todos. Éxitos en lo que viene”, escribió Juan Fernando. Así como Franco Armani, Quintero ocupa un lugar muy importante en la historia de River Plate. El colombiano marcó el gol más relevante en la historia del club. El arquero seguiría su carrera deportiva en Atlético Nacional de Medellín.











