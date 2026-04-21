Kevin Castaño atraviesa uno de los momentos más complejos desde su llegada a River Plate. El mediocampista colombiano, que aterrizó como una de las grandes apuestas del mercado de fichajes, sufrió una fuerte caída en su cotización, llegó por 12 millones de dólares.

No es prioridad en River, no jugó contra Boca: Castaño solo ha disputado 137 minutos

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River desembolsó cerca de 12 millones de dólares por la totalidad de su ficha, convencido de incorporar a un volante con proyección internacional y condiciones para asumir protagonismo en la mitad de la cancha. Sin embargo, el presente deportivo del jugador dista mucho de las expectativas generadas en su arribo a Núñez.

Durante la actual temporada, Castaño apenas ha disputado 137 minutos repartidos en seis compromisos oficiales, números que evidencian su pérdida de terreno dentro del plantel. Su última aparición relevante se produjo en la Copa Sudamericana frente a Carabobo, encuentro en el que fue sustituido en el entretiempo, una señal clara de que no logró convencer desde lo futbolístico.

La situación se agravó con la llegada de Eduardo Coudet al banco de River. El nuevo entrenador optó por otras alternativas para el mediocampo y dejó al colombiano fuera de la convocatoria para el Superclásico ante Boca Juniors, una de las decisiones que más ruido generó entre los aficionados y la prensa argentina.

Kevin Castaño se desploma en River: pierde millones por su valor en el mercado

La ausencia en el partido más importante del semestre dejó en evidencia que Kevin Castaño hoy no figura entre las prioridades del cuerpo técnico. En una zona del campo donde la competencia interna es alta, otros nombres lograron adaptarse mejor a la intensidad y dinámica pretendida por el entrenador.

El caso del volante cafetero también se enmarca dentro de un debate más amplio sobre el armado del plantel de River, club que realizó importantes inversiones en los últimos mercados de pases sin obtener el rendimiento esperado de varias incorporaciones: "actualmente está valorado en 6,50 millones de euros, una devaluación respecto a la inversión inicial realizada por el club argentino".

A sus 25 años, el colombiano todavía conserva margen para revertir el panorama y recuperar protagonismo. Su calidad técnica y recorrido internacional siguen siendo argumentos a favor.