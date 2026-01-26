Kevin Serna firmó nuevo contrato; golpe a Boca Juniors

El futbolista colombiano Kevin Serna se ha convertido en una de las grandes figuras de Fluminense, teniendo en cuenta el buen rendimiento demostrado, el cual le ha permitido ser considerado como un indiscutido por parte del director técnico Luis Zubeldía.

Lo hecho por Serna en los últimos meses lo ha puesto en la órbita de importantes clubes del continente, hasta el punto de despertar interés en Boca Juniors de Argentina.

El club xeneize, que trató de fichar al también colombiano Marino Hinestroza, se fijó en Kevin Serna, pero la alta suma pedida por Fluminense impidió cualquier tipo de negociación.

Kevin Serna firmó nuevo contrato

Este lunes 26 de enero, después de que Kevin Serna anotara en el triunfo 2-1 de Fluminense sobre Flamengo en la fecha 4 del Campeonato Carioca, el tricolor de Río de Janeiro confirmó la renovación del contrato del colombiano.

"El Fluminense finalizó la renovación del contrato del delantero Kevin Serna este lunes (26 de enero). El jugador colombiano, cuyo contrato vencía a finales de 2027, firmó un nuevo contrato en el Centro de Entrenamiento Carlos Castilho, con vigencia hasta diciembre de 2028".

De esta manera, Serna aseguró su continuidad en Fluminense, por lo menos por dos temporadas más, aunque se ha anticipado en en próximos mercados de fichajes podría ser transferido al despertar constantemente interés de clubes del exterior.

"Kevin Serna llegó al Fluminense a mediados de 2024 y se consolidó como un jugador clave para la plantilla. En total, acumula 90 partidos, 19 goles y 11 asistencias con la camiseta tricolor", agregó el comunicado.