"Vengo de un equipo grande, el más veces campeón": Marino llegó a Vasco da Gama

Marino Hinestroza comenzó una nueva etapa en el fútbol brasileño. El delantero colombiano ya se encuentra en Río de Janeiro tras concretarse su llegada a Vasco da Gama, club que alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional para cerrar su incorporación.

La institución brasileña confirmó la operación a través de sus canales oficiales, luego de recibir al jugador en la madrugada del fin de semana. A sus 23 años, Hinestroza asume el desafío de consolidarse en su segundo equipo en Brasil, país al que regresa tras un breve y poco recordado paso por Palmeiras.

Diniz jugó un papel fundamental para que Marino escogiera a Vasco: "ningún profesor había hablado conmigo, y eso es todo por mí"

Su presente despertó interés en varios mercados y, durante semanas, su nombre estuvo ligado a Boca Juniors, negociación que estuvo cerca de cerrarse, pero que finalmente no prosperó: “Estoy muy feliz de estar aquí en esta hermosa ciudad. También me alegra mucho poder vestir esta hermosa camiseta, como es la camisa de Vasco, todo comenzó con un amigo Johan Rojas, mi amigo me dijo que el profesor quería hablar conmigo, intercambiamos números, y eso fue muy bueno para mí, había tenido varias conversaciones con varios equipos, pero ningún profesor había hablado conmigo, y eso es todo por mí”.

Marino Hinestroza en el aeropuerto: "Diniz habló conmigo, tenía mucha confianza"

Fue una sorpresa para el mundo del fútbol, Vasco aceleró gestiones hasta quedarse con uno de los futbolistas más desequilibrantes del cuadro antioqueño: “Diniz habló conmigo, tenía mucha confianza porque para mí es muy importante lo que él ve, para que mejores, o con qué te sientas feliz por esa razón”.

Desde el entorno del jugador se confirmó que el acuerdo con Nacional se destrabó tras varios días de conversaciones, permitiendo el traspaso definitivo. Hinestroza llegó para cumplir con los exámenes médicos de rigor y avanzar en los trámites administrativos previos a su presentación oficial.

Marino Hinestroza llegó a Vasco: "tengo compañeros muy buenos, colombianos también, que eso es muy bueno para que yo me adapte más rápido"

Vasco apuesta por su velocidad, capacidad en el uno contra uno y proyección ofensiva para reforzar su plantel de cara a la temporada: “Yo se que llego a un equipo grande, yo también vengo de un equipo grande en Colombia, el más veces campeón, yo se lo que es vestir una camisa pesada, como lo es la de Vasco, entonces intentaré ser la misma persona”.

Para el atacante colombiano, el reto será ganarse un lugar y demostrar que está listo para asumir un rol protagónico en el competitivo fútbol brasileño: “Yo se que voy a mejorar con Diniz, acá puedo conseguir mi nivel máximo esto y muy confiado por eso, intentaré hacerlo mismo que hago en el terreno de juego, planeo divertirme mucho acá, con mis compañeros también, tengo compañeros muy buenos, colombianos también, que eso es muy bueno para que yo me adapte más rápido, así que el Marino que vieron allá es el que quiero que vean acá”.