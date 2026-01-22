Kevin Serna recibió oferta de gigante club argentino; Fluminense lo dejaría ir

Uno de los delanteros colombianos que el técnico Néstor Lorenzo incluyó en sus últimas convocatorias de la selección nacional fue Kevin Serna, extremo derecho de 28 años que milita en Fluminense y que se ha venido destacando en el conjunto carioca.

El futbolista nacido en Popayán, que fue pretendido fuertemente por Atlético Nacional en el presente mercado de fichajes, ha despertado un gran interés por parte de un gigantesco club argentino, que ya lanzó su primera oferta para obtener sus servicios.

Boca Juniors va por Kevin Serna

El equipo Xeneize, que de manera increíble perdió el fichaje de Marino Hinestroza, activó nuevamente su radar en búsqueda de un nuevo delantero y en las últimas horas se dio a conocer que otro colombiano convence a las directivas de Boca Juniors.

De acuerdo con información de TyC Sports, el equipo argentino ya envió a Fluminense una oferta formal por el delantero colombiano, una propuesta que no sería lo pretendido por el conjunto brasileño, pero que sería apenas el inicio de una negociación que en Boca buscan concretar con más dinero sobre la mesa.

¿Cuánto vale el fichaje de Kevin Serna?

El delantero que tiene contrato con Fluminense hasta diciembre del 2027, está tasado actualmente en 5 millones de euros según datos del portal Transfermarkt, una cifra menor a la que finalmente terminó pidiendo Atlético Nacional por Marino Hinestroza, así que se prevé que esta negociación sí llegue a buen puerto para el equipo Xeneize.

El delantero colombiano sería el reemplazo de Marino en Boca Juniors, jugador que en Fluminense estarían dispuestos a soltar, pues reportes también indicaron que el representante de Serna lo habría ofrecido al conjunto encabezado por Juan Román Riquelme.