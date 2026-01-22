Sebastián Villa y su verdadero precio: “Nunca existió esa cifra”

Mucho se ha hablado durante las últimas semanas sobre el futuro de Sebastián Villa que no tiene su continuidad asegurada dentro de Independiente de Rivadavia. De hecho, el presidente, Daniel Vila afirmó que pactaron un acuerdo que consiste en que, si llega una oferta interesante a final del 2025, el club accedía a venderlo.

Justamente, han llegado propuestas de grandes de Brasil como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Santos, de River Plate en Argentina y de Cruz Azul en el fútbol mexicano. Sin embargo, por ahora no ha habido acuerdos entre los clubes para la respectiva transferencia del extremo antioqueño.

A partir de las dudas que han aparecido en el mercado y en la venta de Sebastián Villa apareció la información de que Independiente de Rivadavia está esperando una oferta entre 10 a 12 millones de dólares. Evidentemente, una millonada que aspiran sacar por la salida de uno de los mejores jugadores del 2025 en Argentina.

En los últimos días hubo una declaración del presidente de Independiente de Rivadavia, Daniel Vila revelando la verdad del precio de Sebastián Villa en el mercado de fichajes. ¿Esperan una oferta de 12 millones de dólares?

¿CUÁNTO CUESTA SEBASTIÁN VILLA?

Las ofertas han llegado, pero ninguna ha sido del gusto de la institución mendocina. Bajo ese panorama, el presidente de Independiente de Rivadavia sigue esperando una propuesta que cumpla con las pretensiones del club.

En una entrevista con TyC Sports, Daniel Vila afirmó que, “hubo mucho manoseo en redes, le dijimos que no volviera a Argentina y se queda en Colombia hasta tener más claro su futuro”. Posteriormente, desmintió el hecho de que pidieran una millonada por el extremo.

Daniel Vila sentenció que, “nunca existió lo de los 12 millones de dólares, fue algo que se instaló en redes. No sé por qué, esa cifra nunca existió. Sí hubo conversaciones con River Plate y al último minuto, después de varias semanas de análisis, decidieron no avanzar en la operación y ahí terminamos”.

De acuerdo con Transfermarkt, el precio en el mercado de Sebastián Villa es de 6 millones de dólares. Se estimaba que la venta se podía cerrar en 8 millones de dólares que era lo que se estaba pidiendo al principio cuando se habló de la posible venta del colombiano.

César Luis Merlo afirmó que el club le puso un ultimátum a Sebastián Villa. Tendrá que definir la venta durante esta semana, o el antioqueño se tendrá que quedar en la institución, por lo menos hasta junio cuando se abra nuevamente una ventana de fichajes.

Bajo ese panorama, habrá que esperar qué decisiones tomará el Junior ante posibles ofertas que vengan en los siguientes días. Cruzeiro, River Plate, Flamengo, siguen en la pelea. Y ahora que aterrizaron que no están pidiendo 12 millones de dólares, se podría consolidar pronto.