Ríos y Benfica se complican: el milagro que necesitan en la Champions League

Esta es la primera ocasión en la que Richard Ríos, volante colombiano está figurando en la UEFA Champions League con el Benfica de Portugal. José Mourinho confía plenamente en el antioqueño, que, lastimosamente no pudo estar en el partido entre las Águilas lusas y la Juventus en Turín.

Vea también: Bayern, de Luis Díaz, selló la clasificación a los octavos de final de Champions League

Benfica llegaba a esta séptima jornada con dos victorias seguidas, justamente, las primeras en la campaña para sumar seis unidades y soñar con las posibilidades de sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga de Campeones. Para esto necesitaban sí o sí sumar de a tres frente a la Juventus en condición de visitante y triunfar en la última.

Sin embargo, el plan del Benfica no salió para nada bien. Sin Richard Ríos por una lesión en el hombro que lo dejó afuera del mediocampo en este encuentro de Liga de Campeones, perdieron 2-0 y necesitan un milagro para poder clasificar a los Play-Offs y soñar con estar en los octavos de final. ¿Qué resultados necesitan?

LOS RESULTADOS QUE NECESITARÁ EL BENFICA Y RICHARD RÍOS PARA ESTAR EN PLAY-OFFS

Con este presente, el Benfica ya no tiene opciones de sellar el paso a los octavos de final de manera directa. Las Águilas portuguesas cierran la competencia en condición de local nada más ni nada menos que con el Real Madrid que persigue la posibilidad de clasificarse como segundo si triunfa en Lisboa.

Le puede interesar: Oficial: Movistar anunció primera carrera de Nairo en Europa para este 2026

A la espera de ver si Richard Ríos podrá estar en ese partido o si sigue con la recuperación de la lesión de hombro, Benfica tiene que ganarle al Real Madrid para llegar a nueve unidades. El problema en estos momentos es que el equipo 24 que es el último cupo para los Play-Offs es Olympiacos con ocho unidades.

Llegar a nueve puntos sería alcanzar la línea en este momento del Marsella, Leverkusen y Mónaco que están en la casilla 19, 20 y 21. Benfica es 29 y necesita superar a los españoles y una serie de resultados. De hecho, dependen de diez instituciones.

El primero es el Marsella que deberá visitar al Brujas. Leverkusen enfrenta al Villarreal de local y Mónaco recibe a la Juventus. Estos son los tres clubes que están con nueve unidades, mismo puntaje que el Benfica aspiraría a llegar en la última jornada.

Luego están el PSV que tendrá que recibir al Bayern Múnich, Athletic de Bilbao enfrentará en casa al Sporting Lisboa, Olympiacos se mide con Ajax, Napoli se la juega de local contra el Chelsea, Copenhague visitará al Barcelona, Brujas tendrá rival directo como lo es el Marsella y el Bodo que tendrá que viajar a España contra el Atlético de Madrid.

Lea también: Luis Díaz pierde puntos en Alemania: discreta calificación en Champions League

Afortunadamente para el Benfica, esos partidos de los que depende son enfrentamientos complicados y hay un enfrentamiento directo, por lo cual, ganar al Real Madrid con su público podría ser vital para sellar el paso a los Play-Offs. Habrá que esperar qué sucede con los resultados y los clasificados. Richard Ríos y el club portugués se juegan la última carta.