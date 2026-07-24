Kevin Viveros dio la cara a la polémica sobre su transferencia de Nacional

Kevin Viveros es uno de los delanteros colombianos que más ha destacado en el fútbol brasileño desde que aterrizó a finales de la temporada 2025 a Paranaense y en 2026 también comenzó con "pie derecho" en cuanto a lo deportivo, ya que tuvo un par de problemas extra futbolísticos.

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El exjugador del club acusó al equipo antioqueño de algunas irregularidades sobre su contrato, las cuales han generado todo tipo de comentarios entre los aficionados y los que justo en este momento lo obligaron a "dar la cara" y aclarar la situación.

Kevin Viveros tuvo que aclarar lo que ocurrió

El delantero de 25 años nacido en Buenaventura se ha convertido en figura indiscutible del cuadro 'verdolaga' desde que arribó en el segundo semestre de 2024. Se quedó con la titular del equipo en la era de Efraín Juárez y Javier Gandolfi, y le permitió dar el salto hacia el fútbol internacional para jugar en Brasil.

Kevin Viveros se ganó un puesto indiscutible en la titular de Paranaense gracias a la gran cantidad de goles que viene marcando desde que arribó al club y que ayudó a que ascendiera al Brasileirao.

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Sin embargo, tras su llegada a la primera división de Brasil estuvo marcada no solo por goles, sino también por polémica tras unas declaraciones que dio con respecto al negocio que llevó a cabo Nacional con su traspaso a Paranaense, las cuales fueron desmentidas inmediatamente con pruebas por parte del cuadro 'verdolaga'.

Frente a esta situación a Viveros solo le quedó enviar un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en las que aclaró la situación con el fin de "evitar más malas interpretaciones" que afectaran el nombre de Atlético Nacional.

Atlético Nacional desmiente a Kevin Viveros

En primera instancia, Atlético Nacional aseguró que en ningún momento Kevin Viveros firmó dos contratos con el equipo antioqueño, asegurando que han actuado desde el marco legal y no existen contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución.

“El Club no obliga a ningún jugador a suscribir documentos por fuera del marco legal. La suscripción de distintos instrumentos contractuales, cuando aplica, corresponde a prácticas habituales dentro de la industria y en ningún caso implica la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución”, aseguró el comunicado.

¿Cómo le ha ido a Kevin Viveros en la presente temporada con Paranaense?

La llegada de Viveros a Brasil se dio en el inició de la temporada 2025, pero en donde ha conseguido brillar más es en la 2026, en el Brasileirao, en donde ya ha tenido la oportunidad de disputar 18 partidos, habiendo anotado 11 goles y 1 asistencia en el transcurso de 1.610 minutos dentro del campo de juego.