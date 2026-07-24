Figura de Santa Fe le habría dado portazo a oferta de Nacional

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo y junto con ello empezó una nueva novela que tiene como protagonistas a Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

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Ambas escuadras ya volvieron a jugar en el semestre de clausura, el 'verde paisa' en Copa Betplay y Santa Fe en Copa Sudamericana. Ambas escuadras llegaron casi con la misma base de jugadores, pero el equipo de Lucas González tuvo bastantes bajas que tiene que suplir y supuestamente lo habría intentado hacer con Ewil Murillo, aunque recientemente se dio a conocer que nunca hubo un verdadero interés.

Ewil Murillo no jugará en Nacional

El 'verde paisa' hizo una reestructuración desde el cuerpo técnico con la salida de Diego Arias y la contratación de Lucas González, a partir de ahí, el estratega bogotano comenzó a dar el visto bueno para las contrataciones o regresos que necesitaba y de igual manera para la salida de jugadores.

Atlético Nacional no para de causar sorpresas en el FPC por los movimientos que quiere hacer en el mercado de fichajes para que Lucas González tenga un equipo de alto nivel que sea capaz de volver a salir campeón en las competencias locales.

El bogotano hizo la repesca de Yeicar Perlaza de Independiente Santa Fe y luego se dio a conoce una versión sobre un supuesto interés por el mediocampista, Ewil Murillo, quien también pertenece al cuadro cardenal.

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer una nueva versión de los hechos en donde se reveló que, aunque Santa Fe si le estaría buscando un nuevo equipo, Nacional no es uno de los interesados.

¿Cuál es la lesión por la que Ewil Murillo no ha jugado con Santa Fe?

A través de un comunicado oficial, el club cardenal informó que el jugador “presenta una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Requerirá manejo quirúrgico, el cual se programará en los próximos días”, confirmando así una baja importante dentro del plantel profesional.

El mediocampista se recuperó de la respectiva cirugía y comenzó a entrenar poco a poco con el 'león', pero aún así todo parece indicar que ya no tendría cupo en el club.

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¿Por qué Santa Fe no quiere continuar con Ewil Murillo?

Actualmente, Murillo aparece por detrás de Daniel Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez y Jhojan Torres en la competencia por un lugar en el mediocampo, por lo que sus oportunidades de sumar minutos serían limitadas durante el segundo semestre.