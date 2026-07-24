Marino Hinestroza no se olvida del Atanasio y le hizo pedido expreso a Vasco da Gama

Infortunadamente, la presencia de Marino Hinestroza en el Brasileirao con Vasco da Gama no ha sido tan bueno por el poco protagonismo que ha tenido en los últimos compromisos. El extremo oriundo de la ciudad de Cali todavía no ha tenido ese impacto ni goleador ni de asistente para dar de qué hablar y para reconciliarse con una afición que ya le hizo saber el malestar que le tienen.

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En la Copa Sudamericana, el destino quiso que Marino Hinestroza regresara nada más ni nada menos que al Estadio Atanasio Girardot para el duelo de los Play-Offs de octavos de final entre Deportivo Independiente Medellín vs Vasco da Gama. Un empate a dos goles en el que Marino disputó poco más de media hora ingresando en el complemento.

También se habló de un posible regreso del extremo vallecaucano al Atanasio para volver a reforzar a Atlético Nacional en este segundo semestre. Sin embargo, estas negociaciones no avanzaron y los verdolagas desistieron. Después del partido entre Medellín y Vasco da Gama, el caleño se refirió a su vuelta al Atanasio Girardot.

MARINO HINESTROZA NO CAMBIA EL ATANASIO GIRARDOT

Sin duda alguna, Atlético Nacional le dio la oportunidad a Marino Hinestroza de darse a conocer en el fútbol internacional. Aunque el extremo hizo parte de Palmeiras y de Columbus Crew en Estados Unidos, no era un jugador destacado. A su vez, le permitió estar en la órbita de la Selección Colombia.

Después de su paso a Vasco da Gama, el extremo volvió a Medellín para afrontar el reto de la Copa Sudamericana. El Atanasio que le abrió grandes oportunidades es un sentimiento que mira con alegría por los recuerdos que tiene del escenario deportivo de Antioquia.

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Marino Hinestroza quedó campeón en cuatro oportunidades con Atlético Nacional y el Atanasio fue su casa del 2024 al segundo semestre del 2025. Regresar al escenario deportivo lo llenó de emociones, “contento por volver aquí a este estadio, muchos recuerdos lindos que me dejó este lugar y nada, yo pienso que siempre que venga aquí lo voy a disfrutar y bueno, gracias a Dios nos llevamos un empate a casa”.

EL PEDIDO DE MARINO HINESTROZA A VASCO DA GAMA

Por una temporada floja sin goles ni asistencias y con pocos minutos en cancha, Marino Hinestroza no ha podido adaptarse de la mejor forma para ser tenido en cuenta regularmente como titular. Por esta razón, Marino espera reivindicarse en este segundo semestre.

Entró poco más de media hora ante Medellín y no pudo tener el impacto deseado. Con contrato todavía, el colombiano hizo un pedido expreso al Vasco da Gama y a Pedro Emanuel, nuevo director técnico del club brasileño.

Pese a no tener muchos minutos en cancha, Marino describió esta experiencia como buena y desafiante. Además, dejó claro que quiere convencer al nuevo cuerpo técnico para tener más minutos, “mi experiencia en Brasil ha sido bien, la verdad el Brasileirao es una liga muy competitiva, yo hice mis divisiones menores allá, entonces tengo mucho conocimiento del fútbol local y nada, esperando la oportunidad para poder sumar más minutos que eso es lo que me hace feliz”.

VASCO DA GAMA RECHAZÓ UNA OFERTA POR MARINO HINESTROZA

Las pretensiones de Marino eran llegar al Deportivo Cali, club de su ciudad y con la aspiración de ser una de las grandes figuras del semestre en una institución que necesita cambiar de cara y aspirar por el título. Sin embargo, los esfuerzos de las partes fueron innecesarios.

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De acuerdo con la información de Zona Libre de Humo, “Marino Hinestroza no llegará al Deportivo Cali. El club hizo todos los esfuerzos económicos, el jugador tenía toda la intención de venir, pero Vasco da Gama se negó al préstamo”. Seguramente, el cuadro de Río de Janeiro estaba buscando una venta.

La oferta del Deportivo Cali no llegó a convencer las pretensiones de Vasco da Gama y Marino Hinestroza tendrá que esperar una nueva oferta en el futuro para poder salir del cuadro brasileño. Los cariocas esperan una propuesta que pueda cumplir con los anhelos del club.