Kevin Viveros, de buen nivel en Paranaense: ¿Entre los mejores del Brasileirao?

Uno de los jugadores colombianos, con un presente destacable, es el Kevin Viveros. El delantero ha hecho las cosas de la mejor forma, en el arranque del Brasileirao. Su nivel en el frente de ataque lo tiene en los futbolistas a seguir en esta temporada.

De hecho, Kevin Viveros se encuentra entre los mejores jugadores del Brasileirao. Actualmente está en el tercer lugar de los máximos goleadores de la competición, con cinco festejos.

Pese a estar encima la Copa del Mundo, no deja de soñar con una chance en la Selección Colombia, apuntándole a mejorar lo hecho en Athletico Paranaense y tocar las puertas de Néstor Lorenzo.

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Al colombiano le consultaron por los mejores jugadores del Brasileirao: no dudó ni un instante y se incluyó en ellos.

Kevin Viveros, entre los mejores del Brasileirao

En entrevista con Globo Esporte, Kevin Viveros habló sobre su rendimiento en Athletico Paranaense, destacándose entre sus compañeros. Además, le preguntaron por los mejores jugadores y se incluyó en ellos “Primero yo, Kevin Viveros. Mi compañero y amigo Vitor Roque del Palmeiras, un jugador muy bueno, y Pedro del Flamengo. Ese chico también es muy bueno”

Acto seguido, le preguntaron si “¿Eres el mejor?” y no dudó con su respuesta “Sí, por supuesto”.

Además, agregó “Me llena de orgullo, porque es una liga muy difícil, a la que cuesta adaptarse, pero todos los que están en los equipos del Brasileirao lo están haciendo muy bien, al igual que los que están aquí en el Athletico. Ya me siento cómodo aquí, la adaptación no fue tan difícil, me recibieron muy bien y eso se refleja en la cancha”.

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Kevin Viveros se ilusiona con la Selección Colombia

El delantero complementó sobre su sueño de estar en la Selección Colombia “Yo solo hago mi trabajo y se lo dejo a Dios. Es un sueño para mí, creo que todo jugador quiere llegar a la selección nacional, así que, si se presenta la oportunidad, la aprovecharé al máximo”.