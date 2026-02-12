Paranaense vuelve a la carga por Cetré: Boca se habría bajado de la puja

El futuro de Edwuin Cetré sigue sin definirse. Cuando parecía que su salida de Estudiantes de La Plata estaba cerrada primero rumbo a Brasil y luego a Boca Juniors, nuevas trabas médicas y diferencias contractuales frenaron todo. Sin embargo, la historia todavía no termina.

Desde Argentina aseguran que Athletico Paranaense volvió a la carga y ya retomó conversaciones con el ‘Pincha’ para intentar quedarse con el extremo colombiano bajo nuevas condiciones.

Exámenes médicos frenaron sus salidas

El pasado 1 de febrero, Estudiantes confirmó que la transferencia al Paranaense se había caído a último momento. Aunque el club no explicó los motivos, medios brasileños apuntaron a observaciones en los exámenes cardiológicos del futbolista.

Mientras el panorama se enfriaba en Brasil, Boca Juniors apareció con fuerza. El conjunto xeneize avanzó rápidamente y estuvo cerca de cerrar el acuerdo, incluso convenciendo al DIM, propietario del 50% de sus derechos. No obstante, durante la revisión médica surgieron alertas relacionadas con una molestia en la rodilla.

Esa situación cambió las condiciones del negocio. Boca propuso un préstamo con opción de compra, fórmula que no convenció a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien mantiene la postura de venderlo de manera definitiva.

Paranaense propone un nuevo modelo de compra

Cuando todo parecía estancado, TyC Sports reveló que Athletico Paranaense volvió a contactar al club argentino con una oferta distinta, buscando minimizar riesgos tras las dudas médicas.

La propuesta incluiría adquirir entre el 60% y el 70% del pase de inmediato y completar el porcentaje restante mediante objetivos deportivos, una especie de “protección” contractual dependiendo del rendimiento y estado físico del jugador.

Mientras tanto, Cetré continúa entrenando con normalidad en La Plata. Desde Estudiantes insisten en que el futbolista está apto y no presenta problemas cardíacos que le impidan competir.

El mercado avanza y la novela suma capítulos. Lo único claro es que el colombiano sigue siendo pretendido… pero su destino aún está por escribirse.