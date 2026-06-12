Klopp ilusiona a Ecuador con predicción en el Mundial: “No será sorpresa”

La espera llegó a su final para que Ecuador arranque el sueño mundialista enfrentando a Costa de Marfil. Sin duda alguna, será un partido sumamente físico en el que los dirigidos por Sebastián Becacece tendrán que ganarle a la fuerza y a la velocidad por parte del combinado africano.

Ecuador llega a este partido con una bolsa llena de elogios por los buenos resultados y por los pocos goles que encaja partido a partido. El último en sumarse fue nada más ni nada menos que Jürgen Klopp, entrenador alemán que tendrá una nueva faceta en este Mundial como comentarista en medios teutones.

Seguramente, Jürgen Klopp debe estar muy pendiente de Ecuador y de sus virtudes, dado que el ex Liverpool sabe que uno de los rivales de los ecuatorianos será Alemania en la tercera fecha del Mundial el jueves 25 de junio. Con un Enner Valencia que jugará su último Mundial y con referentes jóvenes como Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, entre otros, la ‘Tri’ espera llegar lejos.

EL PRONÓSTICO DE JÜRGEN KLOPP SOBRE ECUADOR EN EL MUNDIAL

Mientras sigue trabajando con la marca Red Bull como director global deportivo, pero no está para nada ajeno de las competencias más importantes a nivel mundial. Esta vez, tendrá el privilegio de ser comentarista y ya dio su opinión acerca de la selección de Ecuador, rival de Alemania en el Grupo E.

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El entrenador teutón envió un pronóstico y sin decir hasta dónde llegará Ecuador, sí dejó claro que ya no es una selección para sorprender, “tienen variantes y ya no llegan para ser sorpresa, sino protagonistas”. Bajo ese panorama, Sebastián Beccacece y sus dirigidos deberán cumplirle a todos los vaticinios de directores técnicos y jugadores que ven a la ‘Tri’ como una selección que llegará lejos.

Ecuador estuvo en el Mundial del 2022, pero no pudo pasar la fase de grupos eliminados en una zona que compartieron con Países Bajos, Senegal y Catar. Esperan que ahora sea distinto y que puedan cumplirle a los pronósticos que han salido sobre el certamen ecuatoriano.

LA ESTADÍSTICA QUE ILUSIONA A ECUADOR PARA HACER UN BUEN MUNDIAL

Con Enner Valencia que ya está disponible y Moisés Caicedo que no tendrá que cumplir con la fecha de sanción que le habían impuesto por la segunda amarilla que se traduce a una expulsión, Ecuador sabe que deben seguir construyendo a partir de lo hecho en anteriores ocasiones.

Ya se han medido a selecciones grandes como Países Bajos y Marruecos con empates, además del triunfo a otro combinado que participará en el Mundial como Arabia Saudita sumando una victoria antes de la cita orbital. Todo esto suma, pero hay un detalle aún más importante.

Ecuador se ha caracterizado por ser una selección que no marca muchos goles, pero tampoco recibe anotaciones de rivales. En las Eliminatorias fue la valla menos vencida con cinco anotaciones. Además, no saben lo que es perder un partido desde el 6 de septiembre de 2024 ante Brasil.

Desde esa fecha a la actual han pasado un total de 19 compromisos que no conocen lo que es perder. Este detalle no se puede pasar por debajo, dado que los dirigidos por Sebastián Beccacece se han medido contra selecciones grandes a lo largo de esos casi dos años.

Para el debut frente a Costa de Marfil también hay un buen dato que puede ser determinante para que Enner Valencia siga estirando su cuota goleadora como el máximo artillero. En los anteriores Mundiales, en el primer partido marcó en la caída vs Suiza en 2014 y en 2022 un doblete frente a Catar.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

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17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube