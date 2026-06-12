Nacional recibió más de 1 millón de euros por millonaria venta de jugador

Atlético Nacional empieza a trabajar en la reestructuración de su equipo con el presente mercado de fichajes tras el desastroso semestre de apertura que vivieron en la temporada 2026, en donde quedaron eliminados de dos competencias y los hinchas comenzaron a exigir cambios.

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Por el momento solo se conoce que David Ospina sería el único jugador que no continuaría, de manera oficial. Mientras las directivas del club 'verdolaga' trabajan en más salidas y contrataciones, reciben también beneficios económicos de los "frutos" que se formaron en su cantera y que se mueven en le mercado de fichajes, tal como es el caso de Jhon Solís, quien habría sido vendido a Inglaterra y por lo cual Nacional recibiría una millonaria suma.

Jhon Solís es nuevo jugador de Birminghan y Nacional se beneficia

Atlético Nacional es reconocido como uno de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano que cuentan con una mejor formación y exportación de jugadores jóvenes, y hasta el día de hoy lo siguen demostrando.

El nuevo caso que coloca al 'verde paisa' como protagonista es Jhon Solís, el mediocampista de tan solo 21 años que debutó justamente con este club en 2022 y desde entonces comenzó a dar bastante de qué hablar tras su destacado desempeño.

Solís brilló en Nacional, se coronó campeón en tres oportunidades y dio el salto al fútbol de Europa para jugar con Girona, el club español donde compartió con Yaser Asprilla y en el cual también comenzó a recibir llamados a Selección Colombia.

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Sin embargo, en Girona comenzó a perder protagonismo y fue cedido a Birmingham de la segunda división de Inglaterra, equipo en el que se volvió a convertir en titular indiscutible y el que no lo querría dejar ir, por lo que se hizo valida recientemente la opción de compra.

El cuadro inglés cerró la operación por al rededor de 7 millones de euros, de los cuales 1 le pertenecería a Atlético Nacional, ya que aún conservaban el 20% de sus derechos deportivos.

¿Hasta cuándo firmó contrato Jhon Solís para jugar en Inglaterra?

El mediocampista formado en Atlético Nacional dio otro salto enorme en su carrera a pesar de su corta edad y consiguió firmar un contrato ambicioso con Birmingham hasta la temporada de 2030, asegurando un futuro prometedor y minutos dentro del terreno de juego que le permitan seguirse dando a conocer.

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¿Cómo le fue a Jhon Solís en su primera temporada en Inglaterra?

El colombiano disputó 17 partidos en la Championship, más de 1.000 minutos dentro del campo de juego, durante su préstamo y marcó un gol, cifras que terminaron siendo suficientes para que el club inglés apostara por su continuidad.