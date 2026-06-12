Santa Fe ya sondeó a un lateral izquierdo para el segundo semestre de 2026

Independiente Santa Fe continúa planificando el segundo semestre de 2026 y una de las prioridades del cuerpo técnico es reforzar el sector izquierdo de la defensa. Por ello, en las últimas horas surgió el nombre de un futbolista que podría encajar en las necesidades del equipo cardenal.

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Daniel Londoño podría llegar a Santa Fe

Se trata de Daniel Londoño, lateral antioqueño de 31 años que no continuará en Independiente Medellín y que actualmente analiza opciones para definir su futuro deportivo de cara a la próxima temporada.

El jugador nacido en Itagüí viene de un semestre complejo en el conjunto antioqueño, donde no logró consolidarse como una de las principales figuras de la plantilla, situación que derivó en su desvinculación de la institución.

Aun así, Londoño tuvo participación constante durante el primer semestre de 2026, periodo en el que disputó un total de 18 partidos oficiales con la camiseta del Medellín.

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Una de las características que más llaman la atención sobre el futbolista es su polifuncionalidad. Aunque su posición natural es la de lateral izquierdo, también puede desempeñarse como defensor central cuando las circunstancias del partido así lo requieren.

Trayectoria de Daniel Londoño

Su recorrido en el fútbol colombiano también representa un punto a favor. Antes de llegar al DIM, Daniel Londoño pasó por Envigado, Atlético Nacional y Atlético Huila, acumulando un total de 172 partidos.

El defensor estuvo vinculado al Medellín desde enero de 2023, etapa en la que alternó titularidades y suplencias, convirtiéndose en una alternativa habitual dentro de la nómina del equipo antioqueño.

La búsqueda de un lateral izquierdo responde a una necesidad identificada por Santa Fe para afrontar el segundo semestre, donde además de la Liga BetPlay deberá competir en la Copa BetPlay y en la Copa Sudamericana.

Andrés Correa, otro lateral que sonó para Santa Fe

Inicialmente, uno de los nombres que más fuerza tomó fue el de Andrés Correa, quien tampoco continuará en Deportivo Cali. Sin embargo, el acuerdo verbal que tendría el jugador con Once Caldas habría complicado la negociación con el conjunto bogotano.

Por ahora no existe una negociación avanzada por Daniel Londoño, pero su condición de agente libre y la necesidad de Santa Fe en esa posición lo convierten en una alternativa real para reforzar la plantilla que dirige Pablo Repetto de cara a un semestre en el que el club buscará protagonismo tanto a nivel nacional como internacional.