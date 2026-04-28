La semifinal entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich ya quedó grabada en la memoria de la UEFA Champions League. El vibrante triunfo 5-4 del conjunto francés en el partido de ida no solo dejó emociones de principio a fin, sino que también ingresó en una selecta lista histórica: se convirtió en apenas el tercer duelo de semifinales europeas con nueve o más goles.

PSG 5-4 Bayern: el histórico récord que rompió esta semifinal de Champions League

El espectáculo ofrecido en el Parque de los Príncipes tuvo todos los ingredientes de una noche inolvidable. Nueve anotaciones, remontadas parciales, figuras de talla mundial y una intensidad pocas veces vista en esta instancia del torneo. PSG logró imponerse por la mínima, pero el marcador dejó la serie completamente abierta de cara al choque de vuelta en Alemania.

Con este resultado, el compromiso se unió a dos antecedentes legendarios del fútbol continental. El primero ocurrió en la temporada 1959-60, cuando Eintracht Frankfurt goleó 6-1 al Rangers en la ida y luego ganó 6-3 en la vuelta, para un global demoledor de 12-4. El segundo se registró en la campaña 1961-62, cuando Valencia superó 7-3 al MTK Budapest en un cruce recordado por su poder ofensivo.

El colombiano Díaz fue uno de los nombres destacados del partido: le cometen penal y marcó el cuarto alemán

Lea también La FIFA confirmó dos cambios en las reglas para la Copa del Mundo

Más de seis décadas después, PSG y Bayern revivieron ese tipo de noches frenéticas que parecían irrepetibles. El equipo parisino golpeó con Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé como grandes figuras, mientras que Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz respondieron por el cuadro alemán para mantener la tensión hasta el último minuto.

Precisamente el colombiano Díaz fue uno de los nombres destacados del partido. El extremo participó en la jugada del primer gol bávaro y luego firmó una anotación brillante para el 5-4, dejando al Bayern con vida en la eliminatoria y confirmando su gran momento en Europa.

Además del registro en semifinales, la lluvia de goles mantiene al PSG cerca de otra marca histórica. El club francés alcanzó los 43 tantos en la presente edición de la Champions y amenaza el récord absoluto de 45 goles, establecido por el Barcelona en la temporada 1999-00.