Marquinhos, capitán del Paris Saint-Germain, no ocultó el respeto que siente por Luis Díaz luego del vibrante triunfo 5-4 sobre Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League. El defensor brasileño reconoció públicamente la dificultad que representó marcar al extremo colombiano, una de las figuras del compromiso y protagonista constante en ataque para el conjunto alemán.

Marquinhos se rinde ante Luis Díaz tras sufrirlo en Champions: “Es un campeón”

Díaz fue una amenaza permanente para la zaga parisina. Desde el inicio provocó problemas con su velocidad y desequilibrio. Apenas en los primeros minutos, obligó a Marquinhos a cortar una jugada que terminó en tarjeta amarilla para el brasileño, una sanción que condicionó su partido.

Más adelante, una acción del colombiano terminó en el penalti cometido por Willian Pacho que significó el 0-1 parcial para Bayern. Y en la segunda parte volvió a aparecer con una brillante maniobra individual para marcar el 5-4 definitivo, superando justamente al central del PSG.

Tras el encuentro, Marquinhos explicó lo complejo que fue enfrentarlo durante toda la noche: “Luis es un campeón, lo he visto de la época de Liverpool, de Colombia, yo lo sé, la rivalidad que tuve ahí, en uno contra uno es muy difícil, todavía con una amarilla que fue muy duro el árbitro con el primer tiempo, una falta donde no tenía cobertura”, afirmó el zaguero.

Las palabras de Marquinhos reflejan la dimensión del partido de Luis Díaz

El brasileño también admitió que jugar amonestado aumentó el grado de dificultad ante un futbolista de las características del guajiro. “Bueno, he tenido que jugar durante todo el partido cuesta amarillo todavía más difícil defender contra un jugador así que te crea mucho en los duelos uno contra uno”, agregó.

Pese a ello, Marquinhos destacó la respuesta colectiva del PSG para contener por momentos al colombiano y sostener la ventaja en un partido de máxima exigencia. “Bueno, pero pienso que conseguimos hacer bien los trabajos con las ayudas. Esto es muy importante también”, señaló.

Finalmente, el capitán resaltó el esfuerzo defensivo del equipo en una noche de alta intensidad ofensiva. “Nosotros no defendemos solo uno contra uno, presionamos, pero cuando perdemos saltan la presión, tenemos que tener ayudas, esto fue que pasó, agradezco a mis compañeros por el esfuerzo, por todo lo que hicieron durante este partido. Muy feliz con la victoria que tenemos acá hoy”.