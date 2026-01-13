Kompany no compra las comparaciones con Lucho: "No lo han logrado"

Las comparaciones siempre elevan el ruido alrededor de los grandes equipos y Bayern Múnich no ha sido la excepción. En medio del buen momento ofensivo del campeón alemán, una referencia al pasado glorioso del club volvió a abrir el debate y llevó al entrenador a sentar una postura clara, sin rodeos y con un mensaje directo hacia el presente.

Lea también Luis Díaz no se puede confiar: le ponen duro reto en Bayern Múnich

La comparación que encendió el debate en Bayern

Todo comenzó tras unas declaraciones de Max Eberl, directivo del Bayern, quien puso en la misma conversación a Luis Díaz y Michael Olise con dos leyendas del club como Franck Ribéry y Arjen Robben. Las palabras no tardaron en generar reacciones, especialmente entre quienes consideran que ese paralelismo es prematuro.

El tema llegó a la rueda de prensa previa al duelo ante Colonia y Vincent Kompany fue consultado nuevamente. El técnico belga, que enfrentó a Ribéry y Robben como jugador, dejó claro que hablar de ellos implica referirse a una era marcada por constancia, títulos y un impacto sostenido durante muchos años en la élite.

Lea también Luis Díaz empieza el año con reconocimiento en Alemania

Kompany marca distancia y pone los pies en la tierra

Kompany fue tajante al explicar por qué la comparación no es sencilla. Recordó lo determinantes que eran Ribéry y Robben y cómo, incluso sabiendo exactamente lo que iban a hacer en el campo, resultaba casi imposible detenerlos. Para el entrenador, ese nivel no se alcanza de un día para otro.

“Entiendo la comparación, pero estos chicos lograron grandes cosas durante muchos años, los nuestros aún no lo han logrado”, afirmó, dejando un mensaje claro sobre el proceso que todavía tienen por delante Luis Díaz y Olise. Sin embargo, también resaltó el potencial de ambos y dejó abierta la puerta a que, con el tiempo, puedan construir una historia similar.

Lea también Luis Díaz con números de récord: su estadística que rompe todo en Bayern Múnich

Lejos de desautorizar a sus jugadores, Vincent Kompany optó por un discurso realista, reconocer el talento actual, pero sin perder de vista el peso de la historia. Luis Díaz sigue creciendo como referente ofensivo del Bayern, aunque el entrenador dejó claro que las comparaciones con leyendas como Ribéry solo se validan con años de rendimiento al más alto nivel. El reto, ahora, es sostener ese camino partido a partido.