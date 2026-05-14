Tensión en el Real Madrid con Kylian Mbappé: así lo recibieron los hinchas

El entorno del Real Madrid vive quizás, una de sus peores temporadas en todo lo que va del siglo. Los resultados durante la temporada han sido peor de lo esperado. Se quedaron sin título de Liga de España, UEFA Champions League, Supercopa de España y Copa del Rey.

Bien dicen en el Bernabéu que una temporada sin títulos es un fracaso, dos, inadmisible. El presente del Real Madrid es preocupante, más por todo lo que ha pasado en las semanas recientes, cuando salieron las declaraciones de lo ocurrido entre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni.

De hecho, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sorprendió a todos con la declaración que dio ante la situación del club. Ahora, se habla de lo que será el futuro a nivel deportivo y administrativo, con todo lo que representa estar en el Real Madrid.

Ahora, en el remate de La Liga, el Real Madrid venció al Real Oviedo, Kylian Mbappé arrancó el juego en el banquillo de suplentes y en el momento que ingresó al terreno, ocurrió un hecho que marca la pauta en la actualidad del cuadro merengue.

Kylian Mbappé, chiflado en el Santiago Bernabéu

Uno de los jugadores que ha sido el blanco de las críticas es Kylian Mbappé. Odiado y querido, fue pitado por los hinchas del Real Madrid, al momento de ingresar al terreno de juego.

El delantero apenas contestó con una sonrisa, en medio de su ingreso al terreno. Ahora, Kylian Mbappé sorprendió con sus declaraciones, afirmando que, para Álvaro Arbeloa, se queda fuera del primer equipo “Hoy no he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Preguntadle al míster. Yo estaba listo para ser titular”.

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¿Qué le resta al Real Madrid en esta temporada?

Al Real Madrid le quedan dos compromisos. Visitará al Sevila el domingo 17 de mayo y cerrará su participación en la Liga de España vs. Athletic Bilbao.