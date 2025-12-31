Kylian Mbappé sufrió una lesión de rodilla, ¿cuánto tiempo estará por fuera?

El futbolista francés Kylian Mbappé sufrió una lesión de rodilla que lo marginará, como mínimo, del primer partido de La Liga en 2026 con el Real Madrid.

El delantero, una de las grandes figuras del conjunto blanco, fue sometido a una resonancia magnética luego de presentar molestias, estudio que confirmó la afectación en una de sus rodillas.

En un primer momento se informó que la lesión correspondía a la rodilla izquierda, situación que generó preocupación en el entorno madridista por la cercanía del inicio de la temporada.

¿Cuál es la lesión que tiene Kylian Mbappé?

Sin embargo, en el parte médico oficial emitido este miércoles, el Real Madrid detalló que a Mbappé “se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha” y que el jugador queda pendiente de evolución.

Lo que sí es seguro es que el atacante francés no podrá estar este domingo ante el Real Betis, en el debut liguero de 2026, un partido clave para el equipo dirigido por Xabi Alonso.

Además, Mbappé es seria duda para la semifinal de la Supercopa, que el Real Madrid disputará el 8 de enero en Yeda frente al Atlético de Madrid, y eventualmente también para una hipotética final.

Tras la Supercopa, el calendario no da tregua para el conjunto blanco, que deberá enfrentar al Levante el 17 de enero y al Mónaco el día 20 por la UEFA Champions League.

La ausencia del francés supone un golpe importante para el Real Madrid, ya que se queda sin su principal referente ofensivo en un tramo decisivo.

Los números de Kylian Mbappé con Real Madrid

Mbappé es el máximo artillero del equipo con 18 goles en la temporada y lidera la tabla de goleadores de LaLiga en 2025 con 39 tantos, muy por encima de Robert Lewandowski y Julián Álvarez.