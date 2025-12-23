Logo Deportes RCN Vertical
Atlético Nacional

Conmebol confirmó fechas y horarios para Nacional vs Millos y América Vs Bucaramanga de Copa Sudamericana

Los equipos colombianos se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
Daniel Zabala
Nacional y Millonarios se enfrentarán en la Copa Sudamericana 2026
Nacional y Millonarios se enfrentarán en la Copa Sudamericana 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer los horarios oficiales para los partidos de la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

En lo que tiene que ver con los compromisos que disputarán los equipos colombianos, el encuentro entre Atlético Nacional contra Millonarios quedó programado para el miércoles 4 de marzo a partir de las 19:30 en el estadio Atanasio Girardot.

Por otro lado, el partido que jugarán América de Cali contra Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero será el jueves 5 de marzo desde las 19:30 de la noche.

Millonarios Vs Nacional: historial en torneos Conmebol

Millonarios y Atlético Nacional disputarán una emocionante serie en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

Esta será la segunda ocasión en la que 'embajadores' y 'verdolagas' se midan en este certamen.

La primera ocasión fue en la temporada 2007, en ese entonces Millonarios se impuso con un marcador global de 3-2.

Por otro lado, en Copa Libertadores se han enfrentado en dos oportunidades en duelos de eliminación directa (1989 y 1995).

En dichos compromisos el ganador fue Atlético Nacional.

Finalmente, en Copa Merconorte chocaron en las ediciones de 1998 y 2000 con saldo favorable para el cuadro antioqueñio.

