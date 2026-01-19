Radical decisión en Barranquilla tras derrota de Junior ante Tolima

Junior regresó a la acción en la Liga BetPlay tras haber quedado recientemente campeón en el torneo de clausura 2025, pero no lo hizo de la manera en la que los fanáticos lo esperaban, ya que terminaron cayendo en condición de local ante Deportes Tolima.

Sin embargo, la derrota ante el equipo dirigido por Lucas González no fue el único golpe contundente que sufrió el equipo y la fanaticada, ya que también se dio a conocer que las remodelaciones del Estadio Metropolitano de Barranquilla comenzaron una vez se dio el pitazo final del compromiso.

VIDEO: Comenzaron las remodelaciones en el Metropolitano

La Liga BetPlay comenzó con varias sorpresas en cuanto a resultados en donde justamente perdió el vigente campeón, el cual sigue siendo protagonista tras darse a conocer que el partido ante Tolima fue el último durante un largo tiempo tras las remodelaciones que ya van a dar inicio.

El Metropolitano le abrió las puertas a Junior y a Tolima para le fecha 1 de la Liga BetPlay 2026 de apertura, pero también a la maquinaria y personal que se encargarían de dar inicio a las remodelaciones del escenario deportivo.

Finalizado el compromiso ante el cuadro 'vinotinto y oro', arrancaron las remodelaciones en el máximo escenario deportivo de Barranquilla. Estos cambios buscan que los bancos se acerquen mucho más a la cancha y la capacidad del estadio aumentaría hasta las 75 mil personas. En el proyecto también se tendrá en cuenta el exterior del estadio, el cual contaría con nuevos espacios para la comodidad de los espectadores, todo como preparación para un primer objetivo que terminaría siendo la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana de 2026.









¿Cuándo será la final de vuelta de la Superliga BetPlay?

Junior y Santa Fe empataron con un marcador de 1-1 en el partido de ida de la Superliga BetPlay que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Sin embargo todavía faltan los últimos 90 minutos por disputarse, los cuales se jugarán en la ciudad de Bogotá.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que acogerá la final de vuelta entre 'leones' y 'tiburones', compromiso que se llevará a cabo el miércoles 21 de enero sobre las 19:30 hora local.















