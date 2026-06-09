El colombiano que debutará en el partido inaugural del Mundial 2026

Quedan tan solo dos días para que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección Colombia se prepara de cara a su debut ante Uzbekistán el 17 de junio, pero desde antes, habrá cuota colombiana en diferentes selecciones y, además, en las ternas arbitrales.

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Para esta competencia, aparte de los 26 seleccionados que convocó Néstor Lorenzo y que compondrán la lista oficial, también Canadá tendrá a Jonathan Osorio, jugador nacido en Toronto, pero con familia colombiana. Osorio debutará con la selección norteamericana el viernes 12 de junio enfrentando nada más ni nada menos que a Bosnia y Herzegovina.

Además de Jonathan Osorio, la cuota colombiana también se verá en la terna arbitral con Andrés Rojas como juez central, Alexander Guzmán, asistente y con Nicolás Gallo, a quien han catalogado como uno de los mejores del continente sudamericano en lo que refiere al VAR.

NICOLÁS GALLO DEBUTARÁ EN EL MUNDIAL EN EL PARTIDO INAUGURAL

Andrés Rojas, Alexander Guzmán y Nicolás Gallo son los únicos representantes colombianos del arbitraje en esta edición mundialista. Rojas fungirá como árbitro central, mientras que, Guzmán será juez de línea y Gallo estará encargado de la video asistencia arbitral a lo largo de esta competencia del 11 de junio al 19 de julio.

Justamente, la FIFA designó a Nicolás Gallo como el encargado del VAR en la tecnología para el primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica. Gallo tendrá que dejar un buen papel en este certamen y deberá hacerlo desde la primera fecha.

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La terna arbitral estará encargada por Wilton Sampaio como juez central, Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistente 1 y 2 respectivamente, todos ellos de Brasil, Juan Gabriel González y Eduardo Cardozo como cuarto y quinto árbitro, ambos de Paraguay, Nicolás Gallo, VAR y Juan Lara en el AVAR, de Colombia y Chile respectivamente.

El debut de Nicolás Gallo será el jueves 11 de junio cuando arranque la fiesta mundialista en el México vs Sudáfrica que se llevará a cabo en el Estadio Banorte (Estadio Azteca). Sin duda alguna, esta decisión ratifica la confianza que le tiene la FIFA al colombiano que ha sido muy discutido en el Fútbol Profesional Colombiano.

NICOLÁS GALLO REPITE MUNDIAL

Aunque en Colombia por lo general sus participaciones en la tecnología son muy discutidas, la FIFA le sigue dando la confianza de dirigir en las competencias más importantes a nivel global.

Por segunda vez consecutiva, Nicolás Gallo está en el Mundial después de ser el único juez colombiano en Catar 2022. Ahora estará acompañado de Andrés Rojas y Alexander Guzmán, pero será el único de Colombia que estará encargado de la tecnología.

El tolimense estuvo en más de diez partidos en Catar 2022 en el VAR, y entre ellos, estuvo en el partido ante Inglaterra vs Francia en cuartos de final, Inglaterra vs Senegal en los octavos de final y Japón vs Croacia en esa misma instancia.

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Cuatro años después, Nicolás Gallo tendrá la oportunidad de dirigir nuevamente en una Copa del Mundo. La tecnología es un campo supremamente importante para evitar las grandes polémicas en cada partido y el primer duelo entre México vs Sudáfrica será el que pondrá a prueba al tolimense.

Seguramente no será el único partido en el que estará Nicolás Gallo encargado en el VAR en este Mundial. Habrá que esperar las otras designaciones tanto para Gallo como para Andrés Rojas y Alexander Guzmán en los siguientes compromisos mundialistas.