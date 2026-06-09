Colombia busca el título de Liga de Naciones: así va el historial vs Paraguay

Queda solo una fecha para finalizar la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol. Colombia sigue invicta y quiere terminar de esa misma forma este certamen. Apenas llevan dos empates y cinco victorias en lo recorrido por estas primeras Eliminatorias Femeninas.

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Paraguay será la última rival de la Selección Colombia con realidades completamente distintas para ambas selecciones. Por un lado, las colombianas ya lograron sellar la clasificación al Mundial 2027 en Brasil y en este momento, a horas de encarar el duelo en Asunción lideran con 17 unidades, dos puntos más que Argentina que aprieta bastante.

Por su parte, Paraguay necesita conseguir los tres puntos para poder llegar a 13 unidades y estar en zona de repechaje, siempre y cuando, no haya victorias de Venezuela y Ecuador. Podría ganar una sola de esas dos selecciones que enfrentarán a Uruguay de visitante y las ecuatorianas recibirán a Argentina.

Duelo de realidades distintas con una selección que buscará nada más ni nada menos que el título, mientras que la otra buscará cerrar la primera edición de la Liga de Naciones en zona de repechaje. Sin embargo, el historial favorece a Colombia.

ASÍ VA EL HISTORIAL DE COLOMBIA VS PARAGUAY

Colombia necesita el resultado en Asunción para aspirar al título a la espera de lo que pase con Argentina que también está peleando por quedarse con la cima de la tabla de posiciones. Paraguay, por su parte tendrá que sumar de a tres y esperar otros resultados.

La cosa es que Paraguay no cuenta con la misma fortuna de la Selección Colombia no solo en esta Liga de Naciones, sino que, en el historial, los resultados favorecen a las colombianas que no saben lo que es perder nunca contra las paraguayas. Esperan que en esta oportunidad tampoco haya una caída para intentar obtener el título.

Entre Colombia y Paraguay, la historia dicta siete enfrentamientos antes de este octavo partido en la Liga de Naciones. Suman seis victorias cafeteras y apenas una igualdad. Además, cuentan con 21 goles a favor y solo cuatro anotaciones en contra para una diferencia goleadora de +17. Así las cosas, este es el historial completo.

5 de noviembre de 2010

Colombia 3-0 Paraguay | Campeonato Sudamericano Femenino0 de 2010 | Loja, Ecuador

8 de abril de 2018

Paraguay 1-5 Colombia | Copa América 2018 | La Serena, Chile

28 de julio de 2019

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Colombia 0-0 Paraguay | Juegos Panamericanos de 2019 | Lima, Perú

8 de julio de 2022

Colombia 4-2 Paraguay | Copa América 2022 | Cali, Colombia

8 de octubre de 2022

Colombia 1-0 Paraguay | Amistoso | Palmira, Colombia

11 de octubre de 2022

Colombia 4-0 Paraguay | Amistoso | Cali, Colombia

19 de julio de 2025

Colombia 4-1 Paraguay | Copa América 2025 | Quito, Ecuador

¿QUÉ NECESITA COLOMBIA PARA QUEDAR CAMPEÓN?

En este partido, la Selección Colombia tiene una gran oportunidad para quedarse con la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Con 17 unidades ya le sacan dos puntos a Argentina y en esta última jornada, todo se decidirá con el título.

Brasil no compite en esta primera edición. Como es sede del Mundial del 2027, no está jugando y solo está sumando regularidad con amistosos. Esta ausencia deja a Colombia y a Argentina como las candidatas para quedarse con el título. Justamente, colombianas y argentinas están luchando en la última jornada.

A Colombia le sirven varios escenarios. Por un lado, dependen de sí mismas y les bastará ser campeonas solo con un triunfo en la fecha definitiva en la Liga de Naciones. No importaría si Argentina gana, pierde o empata.

El empate ante Paraguay en Asunción podría dejar a Colombia clasificada, siempre y cuando Argentina no sume de a tres en condición de visitante frente a Ecuador. Y perder también le daría la mano, siempre y cuando, las argentinas tampoco ganen en esta última salida.

Sin lugar a duda, el camino más fácil para Colombia es ganar en Asunción y de esa manera, sin importar qué pase en esta última jornada con Argentina, tendrán el trofeo asegurado.

CLAUDIA MARTÍENZ, LA JUGADORA MÁS PELIGROSA DE PARAGUAY

Paraguay vino de menos a más en esta Liga de Naciones de la Conmebol después de dos derrotas iniciales ante Argentina y Venezuela, pero poco a poco fueron mejorando los resultados en la tercera jornada con una victoria ante Uruguay de manera agónica con un tanto de Claudia Martínez.

Las derrotas regresaron ante Chile, se recuperaron con Chile y empataron con Perú antes de descansar. En la última jornada disputada, Paraguay enfrentó a Bolivia en un 0-8 para las paraguayas. La gran figura fue nada más ni nada menos que Claudia Martínez anotando cuatro goles en dicho partido.

La delantera de 18 años ya es una realidad en el balompié mundial. Sus cuatro anotaciones en el último partido dejaron a Claudia Martínez en la primera posición de máximas goleadoras con cinco goles, superando a Leicy Santos y a Florencia Bonsegundo de Colombia y Argentina respectivamente.

Ha estado nominada en premios de jugadoras juveniles y es una potencia de proyección para el futuro. Hoy por hoy juega en el Washington Spirit de Estados Unidos y sueña con meter a Paraguay en zona de repechaje. Martínez será el arma fundamental para enfrentar a Colombia.