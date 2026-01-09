La Dimayor suma problemas para 2026: dura noticia con los arbitros del FPC

La temporada 2026 del fútbol profesional colombiano comenzó con un ruido incómodo fuera de las canchas. Esta vez no fue por un fichaje rimbombante ni por una polémica jugada, sino por una situación que toca el corazón del juego: el arbitraje nacional.

Varios jueces, incluidos árbitros con escarapela FIFA, no superaron las pruebas físicas oficiales, un hecho que desató controversia, críticas y una reflexión profunda sobre el nivel de preparación de quienes imparten justicia en la cancha.

La información revelada generó impacto inmediato. Tres colegiados internacionales, habituales en la Liga BetPlay y en torneos de CONMEBOL, quedaron en el centro del debate tras fallar en los exigentes exámenes de resistencia y velocidad. Más allá de los nombres propios, el dato que más preocupa es que un grupo significativo de árbitros tampoco alcanzó los estándares mínimos, lo que evidencia un problema que va más allá de casos aislados.

Las pruebas en cuestión no son nuevas ni improvisadas. Se trata de evaluaciones avaladas por la FIFA, diseñadas para medir la capacidad física de los jueces en contextos similares a los de un partido de alta intensidad. Carreras repetidas, cambios de ritmo y tiempos estrictos hacen parte de un protocolo que busca garantizar que el árbitro esté siempre cerca de la jugada.

Sin embargo, el lugar donde se realizaron los exámenes, Bogotá, volvió a ser un punto de discusión debido a la altitud, un factor que incide directamente en el rendimiento físico.

Desde distintos sectores surgieron voces críticas. Analistas arbitrales y exjueces cuestionaron si las condiciones fueron las más adecuadas, mientras otros defendieron la rigurosidad del proceso. Para algunos, bajar la exigencia sería un error; para otros, se debe revisar el contexto.

En palabras de un exárbitro reconocido, la prueba fue calificada como “demasiado extrema para algunos jueces en estas condiciones”, una frase que resume el choque de posturas que hoy rodea al arbitraje colombiano.

Las consecuencias no tardaron en aparecer. No aprobar las pruebas implica quedar inhabilitado temporalmente para dirigir partidos oficiales, tanto a nivel local como internacional. Esto representa un golpe deportivo y profesional para los jueces implicados y, al mismo tiempo, un desafío logístico para la Comisión Arbitral, que debe reorganizar designaciones en un calendario cada vez más apretado.

Pero el debate no se queda en lo físico. Este episodio reabre una conversación más amplia sobre la formación integral de los árbitros, la planificación de su preparación anual y el acompañamiento institucional.

Durante los últimos años, el arbitraje colombiano ha estado bajo constante observación por decisiones polémicas, sanciones ejemplares y una creciente presión mediática. Ahora, el foco está en la condición atlética, un aspecto clave en el fútbol moderno, donde el ritmo del juego no da tregua.