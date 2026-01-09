Junior de Barranquilla dará el gran golpe en el mercado de fichajes para afrontar la temporada 2026, después de que se diera a conocer que llegó a un acuerdo para incorporar al delantero Luis Fernando Muriel.

Fuad Char, máximo accionista del conjunto 'tiburón', fue el encargado de confirmar la noticia y además de brindar más detalles de la negociación.

Char aclaró que en primer lugar, Junior llegó a un acuerdo con el jugador en términos de salarios y extensión de contrato.

Posteriormente, se envió una comunicación al Orlando City, club dueño de los derechos deportivos del atacante.

En diálogo con El Heraldo, Fuad Char aseguró que Luis Fernando Muriel llega al conjunto barranquillero en condición de jugador libre y firmará contrato por dos años.

Junior hará gran presentación

El máximo accionista de Junior también dio a conocer que el próximo martes se hará un evento de homenaje al plantel campeón de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 y además se hará la presentación oficial del plantel de 2026 con sus respectivos refuerzos.

Junior no fichará a Cristian Barrios

Después de conocerse los detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel, el periodista José Hugo Illera de Win Sports dio a conocer que debido a los costos del fichaje, la posibilidad de que el extremo Cristian Barrios llegue al conjunto barranquillero se redujeron.

Ante este panorama, Junior no fichará un reemplazo natural para José Enamorado, quien se irá transferido al Gremio de Brasil.