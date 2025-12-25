La FA hace fuerte acusación contra el Cuti Romero

El capitán argentino del Tottenham, Cristian Romero, fue formalmente acusado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) de conducta "agresiva" y retraso al abandonar el campo después de ser expulsado el sábado contra el Liverpool en la Premier League.

El jugador debe cumplir el domingo un partido automático de suspensión por esa tarjeta roja, ante el Crystal Palace, pero podría recibir una sanción mayor tras estos cargos adicionales, contra los cuales Romero puede presentar un recurso hasta el 2 de enero.

Lea también Luis Díaz está lejos; así quedó el Top 10 de jugadores más costosos del 2025

"Se consideró que (Romero) actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93", dijo la FA en su comunicado.

Después del choque ante el Palace del domingo, el Tottenham debe visitar al Brentford en el día de Año Nuevo, antes de recibir al Sunderland el 4 de enero y visitar al Bournemouth tres días después.

"Cuti" Romero había llegado al partido ante el Liverpool con siete amarillas en esta Premier League.

Después del partido, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, criticó al árbitro y consideró que su jugador no debía haber sido expulsado.

El propio Frank tuvo que agarrar y empujar a su jugador, muy enfadado, para que abandonara el terreno de juego.

Romero vio la roja en el minuto 90+3 y dejó a su equipo con nueve jugadores para los instantes finales, después de que su compañero Xavi Simons fuera expulsado en el minuto 33.

El Tottenham perdió 2-1 ese partido ante el Liverpool y quedó en una comprometida decimocuarta posición en la clasificación de la Premier League.



