Luis Díaz está lejos; así quedó el Top 10 de jugadores más costosos del 2025

Se ha celebrado la Navidad en el mundo entero y ya solo faltan pocos días para que el 2025 diga adiós, año donde el colombiano Luis Díazse ha logrado consolidar como una de las grandes figuras del Bayern Múnich, club al que llegó en el pasado mes de julio.

El atacante de la Selección Colombia ha demostrado que su fichaje al equipo alemán fue un éxito, pues acumula de momento 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos disputados con el Bayern sumando todas las competencias, una estadística más que destacada que aun así lo pone lejos de los futbolistas mejor valorados en la actualidad.

Así cierra el top de jugadores mejor valorados en 2025

Luego de un año lleno de acción en el fútbol europeo donde se destacaron hechos como el logrado por el PSG, que se coronó campeón de la UEFA Champions League y de la Copa Intercontinental, además de ver al Chelsea coronarse en el Mundial de Clubes, jugadores de élite siguen manteniendo un valor altísimo de venta pese a no figurar en esos equipos mencionados anteriormente.

10- Cole Palmer (centro), de 23 años, cuesta 120 millones de euros

9- Michael Olise, de 24 años y en Bayern, cuesta 130 millones de euros

8- Bukayo Saka, de 24 años y en Arsenal, cuesta 130 millones de euros

7- Jamal Musiala, de 22 años y en Bayern, cuesta 130 millones de euros

6- Pedri, de 23 años y en Barcelona, cuesta 140 millones de euros

5- Vinicius Jr., de 25 años y en Real Madrid, cuesta 150 millones de euros

4- Jude Bellingham, de 22 años y en Real Madrid, cuesta 160 millones de euros

3- Kylian Mbappé, de 27 años y en Real Madrid, cuesta 200 millones de euros

2- Erling Haaland, de 25 años y en Manchester City, cuesta 200 millones de euros

1- Lamine Yamal, de 18 años y en FC Barcelona, cuesta 200 millones de euros.

Posición y valor en el mercado de Luis Díaz

El atacante guajiro de 28 años, quien comandará a la Selección Colombia en el Mundial 2026, cerrará este año con un valor de 70 millones de euros según datos de Transfermarkt, lejos de los jugadores que lideran este escalafón, pero peleando codo a codo con otros futbolistas de élite que rondan esa cifra.

Jugadores como Raphinha, Phil Phoden, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Rodri, Fermín López y otros más están valorados en 80 y 75 millones de euros, dejando al colombiano Luis Díaz en el puesto 53.