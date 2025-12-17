La FIFA anunció la creación de dos nuevos mundiales: esta será su categoría

La FIFA continúa ampliando su influencia en el desarrollo del fútbol global con una decisión que apunta directamente al futuro. El máximo organismo del fútbol mundial anunció la creación de un nuevo torneo internacional Sub-15.

Una competencia inédita que buscará reunir a selecciones de todos los continentes con el objetivo de fortalecer los procesos formativos desde edades tempranas.

El anuncio se produjo tras una reunión del Consejo celebrada en Doha, donde se definió que la primera edición masculina se disputará en 2026, mientras que el certamen femenino verá la luz en 2027.

Desde la entidad se explicó que esta iniciativa se concibe como un “festival de fútbol”, una frase que resume la intención de priorizar el aprendizaje, la convivencia deportiva y el intercambio cultural por encima de la presión extrema del resultado. Según lo expuesto, la idea es que los jóvenes talentos compitan, pero también disfruten de una experiencia formativa integral.

En el fondo, esta nueva competencia responde a una estrategia más amplia de la FIFA, que en los últimos años ha reforzado su apuesta por expandir el calendario internacional y diversificar las oportunidades competitivas.

Con este nuevo proyecto Sub-15 se suma a un ecosistema que ya incluye los Mundiales Sub-17 y Sub-20, además de nuevas competiciones experimentales. Desde Zúrich se insiste en que “el desarrollo del fútbol empieza en la base”, una declaración que subraya la importancia de detectar y acompañar el talento antes de que alcance la élite.

Otro punto relevante del nuevo certamen es su carácter inclusivo y global. A diferencia de torneos juveniles tradicionales, esta competencia aspira a contar con la participación de la totalidad de las asociaciones miembro, permitiendo que países con menor exposición internacional puedan medirse frente a potencias históricas.

La rama femenina no queda al margen de este plan. Con la edición prevista para 2027, la FIFA refuerza su mensaje de equidad y expansión del fútbol femenino, un eje que ha ganado protagonismo en la agenda institucional.

“Queremos que las niñas tengan las mismas oportunidades de competir y formarse desde edades tempranas”, fue una de las ideas reiteradas durante la presentación, en línea con los esfuerzos recientes por profesionalizar y visibilizar el balompié femenino a escala mundial.

Todas estas medidas responden a una visión liderada por Gianni Infantino, quien ha defendido públicamente la necesidad de “hacer el fútbol verdaderamente global, competitivo e inclusivo en todas sus etapas”. Bajo su mandato, la FIFA ha apostado por ampliar horizontes y romper esquemas tradicionales.

Para países sudamericanos, africanos o asiáticos, este tipo de competencias puede marcar la diferencia en la formación de futuras figuras.

La creación del Mundial Sub-15 no es un simple añadido al calendario. Se trata de una apuesta estructural por el futuro del fútbol, una inversión en formación y oportunidades que podría redefinir el camino de miles de jóvenes alrededor del mundo.