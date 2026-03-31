La FIFA autorizó prueba de nueva regla para el fuera de lugar: liga profesional la utilizará

La FIFA anunció este martes 31 de marzo que en colaboración con la Canadian Premier League (CPL) se pondrá a prueba la nueva regla alternativa sobre el fuera de juego a nivel profesional.

Se tiene previsto que el ensayo se lleve a cabo a partir de este 4 de abril, fecha en a que dará inicio la temporada 2026.

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Cómo funciona la nueva regla

Después de recibir la aprobación en la 140ª Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB), la FIFA le pondrá inicio a la etapa de prueba en partidos profesionales con el objetivo de reducir la pérdida de tiempo.

La idea es ensayar el principio para favorecer el juego ofensivo.

"Al probar esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos comprender mejor su impacto, incluyendo la mejora de la claridad y la fluidez del juego, así como el fomento del juego ofensivo. Esperamos con interés analizar los resultados de la fase de prueba. Agradecemos a la Canadian Premier League y a la Asociación Canadiense de Fútbol su disposición a apoyar a la FIFA en este proyecto piloto y por proporcionar su competición", afirmó Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

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Según la regla, "un jugador atacante estará en posición reglamentaria si al menos una parte de su cuerpo que pueda usarse legítimamente para marcar (es decir, no las manos ni los brazos) está alineada con (o detrás de) el penúltimo defensor".

Un jugador solo podrá ser sancionado por fuera de lugar si hay un espacio entre él y el penúltimo defensor.

La FIFA implementará el Football Video Support (FVS)

Otras de las pruebas que hará la FIFA a nivel profesional tiene que ver con el Football Video Support (FVS), un nuevo sistema de revisión de jugadas.

"La responsabilidad recae en los dos entrenadores principales, quienes pueden solicitar un número limitado de revisiones por partido cuando consideran que ha habido un error claro y evidente en incidentes que cambian el rumbo del partido, como gol/no gol, penalti/no penalti, tarjetas rojas directas o confusión de identidad. Además, el cuarto árbitro revisa cada gol para detectar cualquier infracción del equipo atacante en la jugada previa al gol".

Para pedir la revisión de la jugada, los entrenadores deberán entregar una tarjeta al cuarto árbitro inmediatamente después de la acción a revisar.

La idea no es sustituir el VAR, sino que proporcionar un apoyo más a los árbitros para la toma de decisiones.