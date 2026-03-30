Lionel Scaloni confirmó lo de Messi previo al Mundial FIFA 2026

Por el último partido amistoso de esta doble jornada FIFA, antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Argentina se va a ver las caras contra su similar de Zambia.



El compromiso se llevará a cabo este martes 31 de marzo. El conjunto albiceleste arriba a este cotejo después de derrotar 2 goles a 1 a Mauritania. En ese choque no se vio la mejor versión de Argentina y sobre ello habló, en su momento, el Dibu Martínez.

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Palabras del Dibu

"Bastante flojo, la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y, cuando nos ponemos la camiseta de la selección, hacerlo mucho mejor. Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó; tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón", dijo a la prensa argentina.



"En el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Es verdad que hacía mucho no jugábamos juntos y también rotamos un poco el equipo. Ayer perdimos a Panichelli con una lesión de cruzados; nos dolió muchísimo. Capaz hoy se jugó con un poco menos de intensidad por el miedo a una lesión, pero cuando nos ponemos la camiseta de la selección hay que hacerlo mucho mejor", añadió, entre otras cosas más.

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Scaloni se pronunció

De cara a este nuevo juego de la vigente campeona del mundo, el entrenador Lionel Scaloni se refirió a la molestia de sus jugadores por el resultado corto y el juego poco vistoso.



"Es una buena señal que ellos (los jugadores) se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos", aseveró, en palabras recogidas por TyC Sports.

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Messi, titular

A su vez, Lionel Scaloni aprovechó para mencionar que el astro Lionel Messi, del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, saldrá al terreno de juego como titular ante Zambia.



"Va a jugar Messi de titular. Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González, que venía de una lesión. Esa fue la idea y mantener nuestro esquema básico con dos delanteros de referencia", puntualizó.

