La Selección Colombia en el ranking FIFA: esta sería su ubicación

La Selección Colombia no tuvo un buen rendimiento en la fecha FIFA de marzo, luego de las derrotas vs. Croacia y Francia. El resultado no acompañó a la tricolor, además, el funcionamiento de los dirigidos por Néstor Lorenzo deja mucho que desear, teniendo en cuenta la proximidad con la fecha del debut en la Copa del Mundo.

Recuerde que los partidos preparatorios de la Selección Colombia, camino a la Copa del Mundo de la FIFA, se verán a través de la pantalla del Canal RCN, junto con los juegos en el certamen orbital.

La Selección Colombia no sumo victorias en la fecha FIFA, generando dudas en el entorno y opinión pública de la tricolor. No son momentos fáciles, teniendo en cuenta el rendimiento de algunos jugadores, con la expectativa que levanten el nivel en el remate de temporada a nivel de clubes, pensando en llegar en óptimas condiciones para el arranque de la concentración mundialista.

La Selección Colombia bajará en el ranking FIFA

A la tricolor le restan dos partidos antes de entrar a la disputa de la Copa del Mundo, pensando en ese debut vs. Uzbekistán, en Ciudad de México, quedando al tanto de lo que será la fase de grupos.

Ahora, la Selección Colombia tendrá algunos cambios de aquí al próximo ranking de la FIFA, teniendo en cuenta las derrotas consecutivas. En ese orden de ideas, la tricolor bajaría un escalafón, pasando a la casilla 14.

Cabe destacar que el próximo ranking de la FIFA saldrá el 31 de marzo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia regresará a la acción el próximo 29 de mayo, en el estadio El Campín, para el juego de despedida vs. Costa Rica, previo al viaje de la tricolor a la disputa de la Copa del Mundo.