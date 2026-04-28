La FIFA confirmó dos cambios en las reglas para la Copa del Mundo

Los futbolistas que se tapen la boca en el Mundial 2026 durante confrontaciones con rivales pueden ver la tarjeta roja como parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informó este martes la FIFA.

El ente rector del fútbol mundial confirmó en un comunicado que la norma será uno de los dos cambios en las reglas del balompié que se introducirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

La nueva normativa se produce tras la polémica desatada en febrero, cuando el extremo argentino del Benfica Gianluca Prestianni fue acusado de insultar racialmente a la estrella brasileña del Real Madrid Vinícius Jr durante un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Se señaló a Prestianni de llamar repetidamente "mono" a Vinícius mientras se tapaba la boca.

El internacional argentino negó haber insultado racialmente al jugador de la Canarinha, pero posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión —tres de ellos en suspenso— por "conducta homófoba".

En un cambio de regla aparte que se aplicará en el Mundial, la FIFA señaló que también se introducirán tarjetas rojas para los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.

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"Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego", agregó el organismo en la nota.

La FIFA señaló que cualquier equipo que provoque la suspensión definitiva de un partido perderá el encuentro por incomparecencia.

La medida se produce tras el escándalo desatado en la final de la Copa Africana de Naciones de este año.

Entonces, los jugadores de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico abandonaron el campo en Rabat después de que se señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido, que finalmente falló el delantero Brahim Diaz.

Senegal terminó ganando la final por 1-0 en la prórroga, pero fue despojado del título por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en una decisión bomba emitida el mes pasado.

Los cambios al reglamento se anunciaron mientras los delegados de la FIFA se reunían en Vancouver antes del Congreso del organismo el jueves.

Se trata de la última reunión del órgano rector del fútbol mundial previo al inicio del Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.