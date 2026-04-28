Presidente de la FIFA da su voto de confianza a la Selección Colombia: “Dejará huellas”

Cada vez falta menos para que ruede la pelota en la Copa del Mundo. Todos los seguidores del balompié mundial centran sus miradas en Estados Unidos, México y Canadá, haciendo que la ilusión crezca con que sus respectivas selecciones puedan levantar el trofeo más importante del mundo.

Sin ninguna duda, uno de los aficionados que tienen una gran ilusión de hacer una buena participación en la Copa del Mundo son los colombianos, quienes confían plenamente en el trabajo de Néstor Lorenzo, que desde ya centra todas sus fuerzas para lo que será el primer partido del Mundial.

Sin embargo, no solo los colombianos tienen confianza en la Selección Colombia, pues en las últimas horas se conoció que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también confía en el trabajo del equipo cafetero, dejando claro que tienen todo listo para dejar huella a nivel mundial.

Mensaje de Infantino a la Selección Colombia

“Colombia está lista para dejar su huella en el Mundial 2026. Esperemos con mucho entusiasmo ver cómo conquistan el corazón de todos en Norteamérica. Jueguen con libertad y den de sus apasionados hinchas motivos para celebrar”, fue el mensaje del presidente de la FIFA a la Selección Colombia.

Cabe mencionar que no solo Infantino piensa que la Selección Colombia hará un buen papel en la Copa del Mundo, pues en días anteriores, varios exjugadores a nivel mundial se han referido al trabajo de Néstor Lorenzo, dejando claro que es uno de los equipos con los que se debe tener cuidado durante el torneo.

Selección Colombia y sus dos pruebas de fuego antes de la Copa del Mundo

Aunque varias personas involucradas en el fútbol han dado una buena opinión sobre el equipo de Néstor Lorenzo, hay algunos seguidores que no tienen una buena sensación sobre el equipo cafetero, teniendo en cuenta lo mostrado ante Croacia y Francia, donde cayó derrotado dos goles a uno y tres a uno, respectivamente.

Para hacer cambios en el sentir de algunos seguidores, el equipo de Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de tener dos pruebas. La primera de ellas será contra Costa Rica en Bogotá, mientras que Jordania en Estados Unidos, los cuales servirán de preparación a lo que será la Copa del Mundo.