El director técnico colombiano Luis Fernando Suárez estuvo invitado este martes 28 de abril en el programa Despierta Win, de Win Sports. Al estratega, que tiene experiencia mundialista, le consultaron sobre la Selección Colombia de cara al certamen FIFA 2026.



El estratega, en un apartado de la charla, aprovechó para responder preguntas sobre James David Rodríguez, que milita en Minnesota United FC de la MLS de los Estados Unidos.

Suárez sobre James

Luis Fernando señaló, primero, que el fútbol ha cambiado y dio a entender que esto no le ha beneficiado mucho al 10. Luego, añadió que la poca competencia del cucuteño puede generar un problema cuando Colombia esté en el Mundial.



Suárez, que ha dirigido a la selección de Ecuador, de Honduras y Costa Rica, dijo que espera que James juegue lo que más pueda en su club, porque de no ser así Néstor Lorenzo tendría que buscar una alternativa en la titular en lugar de James.

El fútbol ha cambiado

“No es lo mismo que antes; antes había un fútbol en el que había más espacio, más tiempo para jugar. Se podía pensar; ahora tiene que pensar previamente para poder decidir. Hoy es mucho más rápido”, manifestó el DT.



“El no tener competencia es complicado. Afortunadamente, ya jugó casi 90 minutos y eso es bueno, que tenga competencia, porque si no tiene competencia James, va a ser un problema. Ojalá juegue, ojalá que en los partidos que vengan él juegue para que tenga competencia; si no, yo creo que sería bueno que el técnico pensara en una posibilidad distinta (para la titular)”, añadió, sin rodeos.

¿Juanfer por James?

Como alternativa, Luis Fernando Suárez expresó que en la Copa del Mundo se podría utilizar en lugar de James a Juan Fernando Quintero, que milita en River Plate de Argentina.



Lo que plantea Luis Fernando se podría ejecutar en el certamen orbital si Juan Fernando Quintero llega en óptimas condiciones físicas. En la actualidad, el exjugador del Porto de Portugal no pasa por un buen momento a nivel de molestias.





