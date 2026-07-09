La FIFA impone dos fechas de sanción a jugador de Inglaterra tras expulsión en el Mundial

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este jueves una sanción de dos partidos al inglés Jarel Quansah, el próximo de cuartos de final contra Noruega y unas hipotéticas semifinales de seguir adelante ante Argentina o Suiza, por su expulsión con tarjeta roja en el encuentro de octavos de final ante México del 5 de julio.

Lea también Jhon Lucumí cambiaría de club tras el Mundial: tres clubes se pelean por su fichaje

“La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”, añadió el comunicado del organismo publicado este jueves.

Quansah fue expulsado en el minuto 53 del partido de los octavos de final contra México, con victoria inglesa por 2-3, por una entrada con la plancha que el árbitro del encuentro, Alireza Faghiani, consideró merecedora de tarjeta roja directa tras revisarla en el monitor a pie de campo.

Es una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James, que sigue con programas individualizados de entrenamiento por unas molestias en los isquiotibiales tras jugar los dos primeros encuentros del Mundial como titular.

Lea también Primer equipo que rechazó a Gustavo Puerta tras el Mundial 2026

Tampoco está disponible el centrocampista Jordan Henderson, que se pierde lo que resta de Mundial por una fractura en el brazo izquierdo tras tropezarse al saltar una valla publicitaria al final del encuentro contra México de hace cuatro días.

¿Cuándo juegan Inglaterra y Noruega por el Mundial?

El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final de la Copa del Mundo se jugará este sábado 11 de julio a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio de Miami.