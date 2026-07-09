Jhon Lucumí cambiaría de club tras el Mundial: tres clubes se pelean por su fichaje

Terminó el camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En octavos de final cayeron en penales, pero entre los puntos altos del seleccionado cafetero hay grandes representantes como Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí.

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Hacer buenas presentaciones en los certámenes más importantes a nivel global también hacen ruido para poder cambiar de aires en un futuro inmediato. Jhon Janer Lucumí afrontó el Mundial cuando sonaba bastante para salir del Bologna y firmar con la Juventus de Turín.

Bologna se plantó ante las ofertas de la Juventus y el club pidió que pagaran la cláusula de rescisión de 28 millones de euros. Desde ese momento no ha habido una respuesta por parte de la ‘Vecchia Signora’ para hacer cambiar de parecer al cuadro boloñés.

Justamente después del Mundial se abren otras opciones, una en Inglaterra y otra en Italia para Jhon Janer Lucumí que deberá definir su rumbo en los próximos días para preparar la siguiente temporada.

LOS TRES CLUBES QUE SE PELEAN POR JHON JANER LUCUMÍ

Jhon Janer Lucumí dejó buenas sensaciones en el Mundial siendo uno de los pilares fundamentales por parte de la Selección Colombia. Su cláusula de rescisión será ideal, dado que el Bologna se ha plantado y solo dejaría salir al jugador si pagan los 28 millones de euros.

Para algunos clubes parece una cláusula muy alta, por lo cual, Juventus, por ejemplo, que es el único que ha ofertado ha tratado de bajar esa cifra, pero el Bologna no se mueve para dejar salir al central vallecaucano.

Además de la Juventus, Julián Capera indicó que al interés también se suman Inter de Milan y en Inglaterra el Nottingham Forest. Esta no es la primera ocasión en la que el colombiano aparece en el radar de conjuntos ingleses, pero todo se podría concretar con el Nottingham.

LA SOLUCIÓN QUE TENDRÍAN LOS CLUBES INTERESADOS EN JHON JANER LUCUMÍ

Las pretensiones del Bologna complican bastante a los tres equipos que pelean por quedarse con los servicios del defensor central. Esa cláusula de 28 millones de euros inquieta bastante a diferentes clubes y ahí está el problema para la Juventus, Inter de Milan y para el Nottingham Forest.

A los dos clubes italianos y al inglés le aparece una oportunidad, pues, la información de Julián Capera también indica que Jhon Lucumí tiene un año más de contrato con el Bologna, y que, a partir del 15 de julio, esa cifra de 28 millones bajaría a un valor menor.

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Bajo ese panorama, el futuro de Jhon Janer Lucumí tendrá que definirse en los próximos días. Bologna, con un contrato de un año vigente, Juventus, Inter de Milan y Nottingham Forest están pendientes de contratar al defensor central de la Selección Colombia.

Esta no es la primera vez que Jhon Janer Lucumí podría cambiar de aires y firmar con un equipo de la Premier League. En anteriores ediciones de los mercados de fichajes, su nombre ha estado sonando fuertemente en el Sunderland como una de las prioridades. Sin embargo, no han llegado a acuerdos.