Mourinho contra la provocación de Vinicius: "¿Por qué lo celebras así?"

El técnico del Benfica, José Mourinho, afirmó que habló con el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. después de que se parara el partido por supuestos insultos racistas de Prestianni y le preguntó por qué celebró de la manera que lo hizo el gol de la victoria del Real Madrid.

"Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra", dijo Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido.

Vinicius marcó el único tanto del encuentro, que dio la victoria al Real Madrid 0-1 en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones: celebró bailando junto al banderín

Acto seguido, Prestianni le dijo algo tapándose la boca y Vini Jr denunció que le había insultado, con lo que el árbitro activó el protocolo antirracismo.

Ante esta situación Mourinho señaló que habló con Vinicius y con Prestianni y que cada cual le dijo una cosa diferente, por lo que ha optado por "ser equilibrado" y apuntó que hay que señalar que "en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo".

Sobre el partido, el entrenador 'encarnado' apuntó que hasta el gol pudo verse "un buen partido" con un Benfica que entró "muy bien y fuerte", aunque a partir del minuto 30 el Real Madrid mostró su personalidad y comenzó a darle la vuelta al encuentro.

"En la segunda parte, intentamos hacer lo mismo que en la primera, Vinicius marcó el gol y después se paró el juego, no hubo más juego", resumió.

Mourinho fue expulsado del campo tras recibir una tarjeta roja por protestar tras una falta a Richard Ríos, por lo que no se sentará en el banquillo del Bernabeu la próxima semana en el partido de vuelta.

Opinó que esto "no va a tener un gran impacto", aunque reconoció que va a suponer una limitación y tendrá que confiar en los jugadores y sus asistentes.

¿Provocación de Vinicius? Mourinho, de la entraña del Real Mdrid, habló con los referentes

Los dos brazos en cruz del colegiado anunciaron el protocolo, nada más recibir la denuncia sobre el césped de Vinicius. El delantero brasileño se fue a la banda, con un amago de abandonar el partido, junto a otros compañeros, como Kylian Mbappé, dentro del estado de agitación que se desató sobre el campo, a la espera de ordenar la situación por parte del árbitro.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Viniicius en el momento del suceso.

Jose Mourinho, el técnico del Benfica, se acercó a Vinicius, abrazado con él, conversó durante unos segundos. También habló Mbappé con el extécnico del Real Madrid. Volvió a su posición en el banquillo Vinicius, incluso sentado en algún momento, mientras Fede Valverde y Nicolás Otamendi, los capitanes, habían sido llamados por el colegiado.

También charló Arbeola con el árbitro. Y Mbappé. Después, el entrenador del Real Madrid acudió a Vinicius, con el que habló durante unos instantes. Las conversaciones se sucedían en torno a los banquillos.